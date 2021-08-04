Рубль покажет лучший курс за последние несколько лет

Валюты развивающихся рынков на прошлой неделе не показали значительной динамики, их индекс снизился на 0,4%. Рубль, наоборот, закрыл в плюсе четвертый месяц подряд, укрепляясь к доллару максимально долго за последние четыре года.

Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал причины сильного рубля, а также дал прогноз до осени:

- Причина такого длительного укрепления рубля - падение доллара, дорогая нефть, сохранение аппетита к риску и затишье на политическом поле.

Центробанк России тоже внес свою лепту. После повышения ключевой ставки на один процент ЦБ смягчил риторику о дальнейшем ужесточении монетарной политики. В результате вернулся интерес к российским гособлигациям - ОФЗ. Участники торгов и в том числе нерезиденты выкупили их на 106,5 миллиарда рублей даже без премии к вторичному рынку.

Нефть отыграла падение ниже 68 долларов за баррель на фоне решения о продлении сделки ОПЕК+. До конца июля поднялась выше 76 долларов за баррель по BRENT.

Но с понедельника стала резко снижаться. Фьючерсы на смеси BRENT и WTI теряют около 4%, что является рекордными потерями за последние две недели. Рынок обеспокоен быстрым распространением по миру мутации вируса "дельта", которое чревато новым снижением спроса на энергоносители.

Российский рынок пока слабо реагирует на падение нефти. В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, а в среду теряет около 0,15%. Курс доллара в понедельник упал ниже 73 рублей, а вчера торговался около уровня в 73 рублей.

Если понижательное движение в нефти не заведет котировки ниже 70 долларов за баррель по BRENT в ближайшее время, то восходящий тренд по нефти сохранится. И активность нерезидентов на рынке облигаций РФ, продолжение интереса к развивающимся рынкам в глобальном масштабе и налоговый период могут обеспечить рублю лучший август за последние несколько лет.

Скорее всего колебания в паре USD/RUB в августе продолжатся в диапазоне 72-74. Но ближе к концу месяца при наступлении периода налоговых платежей экспортерами, возможно снижение до минимумов июня 71,51 и ниже. Что касается евро, то до конца августа, возможно, он опустится ниже 86 рублей.