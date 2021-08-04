Новости

Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:45
В СК вызвали нотариуса, занимавшегося сделкой с недвижимостью семьи Баталова 20:36
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции вернулись в Самару 20:30
Военные Ил-76 потушили пожар под Оренбургом 20:16
В Госдуме назвали демаршем отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в РФ 20:06
В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19 19:57
Задержки с поставками второго компонента "Спутника V" устранят в августе 19:41
РФ потребует на Генассамблее ООН объективно расследовать катастрофу МН-17 19:36
На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19 19:35
Стало известно, как наказали привязавшего девушку к крыше Bentley блогера 19:20
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам отправиться в малый хадж 19:18
Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение 19:10
Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ 19:08
Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы 18:50
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов 18:33
Умер режиссер и сценарист Александр Аравин 18:27
В Белом море во время шторма села на мель яхта "Агиней" 18:25
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса 17:56
Семин назвал большой честью возможность поработать с "Ростовом" 17:51
В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 19:08
Рубрика: Власть

Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Отказом направлять наблюдателей на парламентские выборы в Россию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пошло по пути скандала, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Фото: РИА Новости
В Совфеде указали на двойные стандарты БДИПЧ ОБСЕ при наблюдении за выборами

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов РИА Новости.

Сенатор отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в России. По его мнению, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, но "в итоге они решили сыграть в обиженных".

Климов подчеркнул, что Россия готова принимать наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации ОБСЕ Единый день голосования-2021

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации