Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ

Отказом направлять наблюдателей на парламентские выборы в Россию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пошло по пути скандала, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов РИА Новости.

Сенатор отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в России. По его мнению, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, но "в итоге они решили сыграть в обиженных".

Климов подчеркнул, что Россия готова принимать наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса.