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04.08.2021 13:45
Рубрика: В мире

СМИ узнали, кто потерял документы об эсминце Defender

Текст: Юрий Когалов
Британским чиновником, потерявшим в конце июня секретные документы об эсминце Defender, оказался некий Ангус Лэпсли. Как пишет The Times, он является сотрудником министерства иностранных дел и на некоторое время был направлен на работу в минобороны. Именно поэтому у него оказался доступ к тем самым материалам, что он в итоге забыл на автобусной остановке и которые были переданы телерадиокорпорации BBC.

Как отмечает издание, в ходе проверки рассеянного чиновника "следов шпионажа" обнаружено не было, и ему позволили вернуться к работе в МИД, правда, ограничив доступ к гостайне. По данным газеты, 51-летний Лэпсли претендовал на место постоянного представителя Великобритании при НАТО, однако после инцидента шансы на это весьма невелики. Источники газеты в минобороны выразили недоумение по поводу того факта, что Лэпсли вообще удалось сохранить работу.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По данным The Guardian, решение об окончательном наказании проштрафившегося чиновника еще не принято. Как отмечает газета, отсутствие показательной порки помешает в будущем наказывать младших сотрудников за аналогичные проступки.

Сам Лэпсли к ним не относится. В период с 2017 по 2019 год он возглавлял директорат по обороне, международной безопасности и странам Юго-Восточной Европы в министерстве иностранных дел. А в минобороны он занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды открывал предупредительный огонь, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, лишь это вынудило его изменить курс.

Как сообщила BBC, проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Согласно бумагам, найденным на автобусной остановке и попавшим в СМИ, рассматривались два маршрута прохода эсминца, один безопасный и профессиональный, другой - небезопасный. Первый проходил вдали от крымского побережья. Однако британские военные сделали выбор в пользу второго, несмотря на риск столкновения с российской погранслужбой.

В минобороны Великобритании выразили сожаление в связи с потерей столь важных документов и обещали провести тщательное расследование.

В мире Европа Великобритания

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