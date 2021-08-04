СМИ узнали, кто потерял документы об эсминце Defender

Британским чиновником, потерявшим в конце июня секретные документы об эсминце Defender, оказался некий Ангус Лэпсли. Как пишет The Times, он является сотрудником министерства иностранных дел и на некоторое время был направлен на работу в минобороны. Именно поэтому у него оказался доступ к тем самым материалам, что он в итоге забыл на автобусной остановке и которые были переданы телерадиокорпорации BBC.

Как отмечает издание, в ходе проверки рассеянного чиновника "следов шпионажа" обнаружено не было, и ему позволили вернуться к работе в МИД, правда, ограничив доступ к гостайне. По данным газеты, 51-летний Лэпсли претендовал на место постоянного представителя Великобритании при НАТО, однако после инцидента шансы на это весьма невелики. Источники газеты в минобороны выразили недоумение по поводу того факта, что Лэпсли вообще удалось сохранить работу.

По данным The Guardian, решение об окончательном наказании проштрафившегося чиновника еще не принято. Как отмечает газета, отсутствие показательной порки помешает в будущем наказывать младших сотрудников за аналогичные проступки.

Сам Лэпсли к ним не относится. В период с 2017 по 2019 год он возглавлял директорат по обороне, международной безопасности и странам Юго-Восточной Европы в министерстве иностранных дел. А в минобороны он занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды открывал предупредительный огонь, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, лишь это вынудило его изменить курс.

Как сообщила BBC, проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Согласно бумагам, найденным на автобусной остановке и попавшим в СМИ, рассматривались два маршрута прохода эсминца, один безопасный и профессиональный, другой - небезопасный. Первый проходил вдали от крымского побережья. Однако британские военные сделали выбор в пользу второго, несмотря на риск столкновения с российской погранслужбой.

В минобороны Великобритании выразили сожаление в связи с потерей столь важных документов и обещали провести тщательное расследование.