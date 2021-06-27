BBC показала секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма

Телерадиокорпорация BBC опубликовала выдержки из секретных документов, касающихся прохода британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма.

Как отмечается, распечатки электронных писем и презентации (всего около 50 страниц) принадлежали высокопоставленному чиновнику из минобороны и были найдены на автобусной остановке в графстве Кент за день до инцидента. Человек, передавший их в редакцию, пожелал сохранить свое имя в тайне.

В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Согласно бумагам, рассматривались два маршрута прохода эсминца, один безопасный и профессиональный, другой - небезопасный. Первый проходил вдали от крымского побережья. Однако британские военные сделали выбор в пользу второго, несмотря на риск столкновения с российской погранслужбой.

Как заявили в минобороны Великобритании, оно тщательно планирует свои операции, проводит анализ всех потенциальных факторов, влияющих на оперативные решения.

По данным газеты The Daily Telegraph, окончательное решение о проходе британского эсминца Defender у Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Сам глава британского правительства ушел от ответа на вопрос журналистов, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи побережья Крыма.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды открывал предупредительный огонь, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, лишь это вынудило его изменить курс.

Как обратили внимание в МИД РФ, своими действиями Лондон явно пытался спровоцировать конфликт. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, это было нужно для того, чтобы в западном информационном и политическом пространстве "укрепить миф относительно нашей якобы непредсказуемости, угрозы этому самому западному миру". Для этого британцы пошли и на провокацию, зайдя в территориальные воды РФ и вызвав ответную реакцию с российской стороны, отметила дипломат.