СМИ: Решение о проходе эсминца Defender у Крыма принял лично Джонсон

Как отмечает газета, обсуждения в правительстве, которые велись по эсминцу, показывают, что перед миссией были выявлены возможные риски. Telegraph также подчеркнул, что глава британского МИД Доминик Рааб выражал обеспокоенность в связи с планами министра обороны страны Бена Уоллеса направить корабль по данному маршруту.

Напомним, в среду эсминец Defender без предварительного уведомления вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент (Крым), закрытом для плавания иностранных судов. На предупреждения по радио о нарушении государственной границы судно не отреагировало. После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Позже в минобороны Британии и канцелярии правительства заявили, что эсминец не обстреливали, а сам он не находился в территориальных водах РФ. Лондон настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия в тот момент проводила в Черном море учебные стрельбы.

Позже в сети появился репортаж корреспондента BBC Джонатана Била, который находился в тот момент на борту эсминца. На видео, в частности, слышно обращение к экипажу корабля российских пограничников на английском языке, которые потребовали покинуть зону и предупредили, что в противном случае откроют огонь. По словам Била, эсминец намерено вошел в пограничные воды России.

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