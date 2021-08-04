Сотрудников двух британских больниц попросили взять себе "западные имена"

Как сообщил глава организации Роберт Вулли, специальный "менеджер по разнообразию и инклюзивности" в августе проведет с персоналом больниц тренинг, чтобы не допустить повторения истории в будущем. Правда, судя по нынешним реалиям Альбиона, совсем скоро британские ухо и язык должны привыкнуть к столь "сложным" именам этнических меньшинств. Ведь, как заявила организация Migration Watch UK, последние несколько лет около 90 процентов прироста населения в Британии происходит за счет мигрантов и их детей. Уже сейчас из 67 миллионов подданных Соединенного Королевства 21 процент приходится на небелых жителей.
Британия - далеко не единственная страна, где в рабочих вопросах имя человека порой имеет большое значение. К примеру, в США, как показало исследование Университета Калифорнии в Беркли и Университета Чикаго, вероятность того, что потенциальный работодатель "перезвонит" кандидату с явно "белым" именем, на 2,1 процента больше, чем в случае с "темнокожими" именами. В рамках эксперимента исследователи разослали 83 тысячи фиктивных откликов на вакансии в 108 крупнейших американских фирм.