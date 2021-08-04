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04.08.2021 19:40
Рубрика: В мире

Сотрудников двух британских больниц попросили взять себе "западные имена"

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Руководства бристольской детской и уэстонской общей больниц в Британии велели своим небелым подчиненным придумать себе "западные имена", потому что их настоящие очень сложно произносить. Как сообщает BBC, правда вскрылась после инспекции Комиссии по качеству ухода. Однако, даже несмотря на это, в университетских больницах Бристоля и Уэстона заявили, что никаких подобных инструкций сотрудникам не давали.

Как сообщил глава организации Роберт Вулли, специальный "менеджер по разнообразию и инклюзивности" в августе проведет с персоналом больниц тренинг, чтобы не допустить повторения истории в будущем. Правда, судя по нынешним реалиям Альбиона, совсем скоро британские ухо и язык должны привыкнуть к столь "сложным" именам этнических меньшинств. Ведь, как заявила организация Migration Watch UK, последние несколько лет около 90 процентов прироста населения в Британии происходит за счет мигрантов и их детей. Уже сейчас из 67 миллионов подданных Соединенного Королевства 21 процент приходится на небелых жителей.

Фото: kinopoisk.ru
В Британии разразился скандал из-за нового "Отряда самоубийц"

Британия - далеко не единственная страна, где в рабочих вопросах имя человека порой имеет большое значение. К примеру, в США, как показало исследование Университета Калифорнии в Беркли и Университета Чикаго, вероятность того, что потенциальный работодатель "перезвонит" кандидату с явно "белым" именем, на 2,1 процента больше, чем в случае с "темнокожими" именами. В рамках эксперимента исследователи разослали 83 тысячи фиктивных откликов на вакансии в 108 крупнейших американских фирм.

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