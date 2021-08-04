Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам отправиться в малый хадж

Письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить малое паломничество - умру - к святыням ислама в Мекке и Медине, направил Совет муфтиев России (СМР). Об этом сообщил первый заместитель председателя СМР Раушан Аббясов в интервью РИА Новости.

Он сказал о том, что письмо было отправлено 3 августа, для того чтобы российские мусульмане, имея на руках сертификат о вакцинации, могли совершить малый хадж. Однако до сих пор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признала российскую вакцину "Спутник V", хотя многие страны, и арабские страны в том числе, закупили ее в России. "Мы отразили это в своем обращении, - сказал Аббясов. - Надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. Все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру".

Он отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа разрешить умру. При этом он подчеркнул, что умра не ограничивается квотами. Процесс умры быстрый - около двух часов, в отличие от хаджа, который занимает несколько дней. "Обычно, когда ездят в умру, посещают в Мекке Запретную мечеть, где совершают все обряды, а потом - в город Медину", - рассказал Раушан Аббясов.

Справка "РГ"

Саудовская Аравия из опасений заражения коронавирусом разрешили в 2021 году совершить Большой хадж с 17 по 22 июля только проживающим в королевстве мусульманам. Их число составило 60 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, дважды привитых от коронавируса.