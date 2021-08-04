Сразу 11 женщин обвинили губернатора Нью-Йорка в "нежелательной активности"

Генеральная прокуратура Нью-Йорка завершила расследование в отношении действующего губернатора Эндрю Куомо по обвинениям в сексуальных домогательствах. Всего на успешного главу штата пожаловались 11 женщин, которых, как утверждает прокуратура, он вовлекал в "нежелательную активность", чем нарушил закон.

Кого только ни целовал за свою политическую карьеру Эндрю Куомо. Среди расцелованных была и Хиллари Клинтон. Правда, в суд на Куомо она не подавала. Фото: gettyimages

Сразу после обнародования результатов на Куомо обрушился шквал критики, а призывы уйти в отставку прозвучали из самых высоких кабинетов демократической партии. Покинуть пост губернатора его призвали лично президент США Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и так по нисходящей. Законодательное собрание "Большого яблока" уже объявило о намерении начать процедуру импичмента в отношении губернатора.

В ответном видеообращении Эндрю Куомо отверг все обвинения, заявив, что за свою политическую карьеру не позволял себе сексуальных заигрываний, непристойных прикосновений и всего того, в чем его обвиняют. Он особо обратил внимание на одну из претензий со стороны обвинителей, а именно о тех случаях, когда он целовал женщин в щеку или в лоб. Куомо заявил, что пресса и заинтересованные в раздутии этого скандала силы делают все, чтобы извратить ситуацию, поскольку это всего лишь один из тысяч примеров его обычного общения с самыми разными людьми.

"Газета NY Post опубликовала на первой полосе фотографию со мной, где я прикасаюсь к лицу женщины на свадьбе, а затем целую ее в щеку. Это не новость для первой полосы. Я всю свою жизнь публично использовал этот жест. На самом деле этому я научился у моей матери и моего отца. Он предназначен для того, чтобы передавать теплоту, не более того", - заявил Куомо.

Губернатор также рассказал, что в Сети имеются тысячи подобных фотографий, где он делает то же самое на публике с представителями разных национальностей, политических классов, возрастов и сексуальных ориентаций.

Эти слова Куомо сопровождал солидный фоторяд, подтверждающий его слова. Забавно, что в нем нашлось место для фотографии с экс-президентом США демократом Биллом Клинтоном, но не было использовано известное фото поцелуя в щеку с его супругой Хиллари. Губернатор Нью-Йорка затем отметил, что та женщина расценила этот жест как оскорбление. "И за это я прошу прощения", - заявил Куомо. Тем не менее публичные извинения и попытка донести до широкой общественности свою точку зрения на сложившуюся ситуацию не принесли успеха. Американская пресса и политистеблишмент уже подписали Куомо приговор. Да и сам Куомо, похоже, все осознает. "Я понимаю динамику. Не зря мой отец (трижды губернатор Нью-Йорка Марио Куомо - прим. "РГ") говорил, что политика - грязное дело. И он в большинстве случаев был прав", - подчеркнул он.

Получается, что суд как последняя инстанция для установления истины в современной демократичной Америке уже не нужен, достаточно просто поверить тем, кто нажаловался, и широко объявить об этом. Ведь по сути основная цель "расследования" генпрокуратуры Нью-Йорка в этом и состояла - удостовериться в том, что все жалобы на Куомо правдивы. "Я верю женщинам. И я верю этим 11 женщинам", - заявила генпрокурор города Летиция Джеймс на пресс-конференции. Собственно говоря, в этой фразе фактически легализуется тот самый приговор без суда - им мы верим, а вам, господин губернатор, нет.

Интересно здесь и другое обстоятельство. Технически прокуратура признает, что никто не может быть объявлен виновным по результатам такого расследования, а это право все-таки остается пока что за судом и присяжными. Ведь изначально все дело носило гражданский, а не уголовный характер. Как итог генпрокуратура Нью-Йорка не будет предъявлять Эндрю Куомо каких-либо обвинений. Вместо этого, как заявила Летиция Джеймс, это право отдается на откуп местной полиции и окружным прокурорам, которые могут использовать фактуру окончательного доклада для заведения новых дел и выдвижения конкретных обвинений по каждому отдельному случаю.

Американская пресса и политистеблишмент уже подписали Куомо приговор

Так, например, поступил прокурор нью-йоркского округа Олбани Дэвид Соарес, заявивший вчера, что подчиненное ему ведомство уже запустило уголовное расследование против губернатора. Он также призвал всех потерпевших, а также тех, кто до сих пор молчал о домогательствах Куомо, открыто выступить с заявлениями. Сомневаться не стоит, это дело о харассменте обязательно в том или ином виде дойдет до суда. При условии, конечно, что Куомо не одумается и не уйдет раньше времени в отставку и заключит мировую со всеми женщинами, уплатив соответствующие моральные компенсации.

Удивительным образом это и другие потенциальные судебные разбирательства придутся как раз на период избирательной кампании на пост губернатора Нью-Йорка, являющегося, кстати, самой высокооплачиваемой должностью среди руководителей американских штатов. Сами же выборы должны состояться 8 ноября 2022 года. Поскольку в этом штате нет ограничений по количеству и очередности сроков губернаторства, Эндрю Куомо, скорее всего, рассчитывал переизбраться на четвертый срок. Но с учетом дела о сексуальных домогательствах в либеральном Нью-Йорке эта затея представляется невыполнимой. К тому же помимо очевидного давления со стороны республиканцев, которые явно воспользуются упавшим с неба козырем, нынешний губернатор задолго до голосования лишился поддержки со стороны верхушки собственной демократической партии.