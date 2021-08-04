Старт корабля Starliner к МКС вновь отложен

Намеченный на среду старт космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вновь откладывается. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление корпорации Boeing.

Отмечается, что команда специалистов провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и необходима время, чтобы собрать данные для последующих шагов. "Мы исключили программное обеспечение из списка возможных причин неожиданных показаний позиционирования", - говорится в сообщении компании.

Ранее НАСА сообщало, что причиной отмены планировавшегося на вторник запуска Starliner стала техническая неисправность. Отмечалось, что речь идет о "непредвиденных показаниях положения клапана в двигательной системе" корабля.