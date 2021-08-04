Таинственный город инков Мачу-Пикчу оказался древнее, чем считалось

Международная и межведомственная команда ученых провела радиоуглеродное датирование захоронений, найденных ранее в Мачу-Пикчу, и установила, что эта цитадель инков была построена раньше, чем считалось до сих пор.

Как сообщает Heritage Daily, передовой метод датирования древних образцов помог совершить неожиданное открытие. Ученые установили настоящий возраст таинственного города Мачу-Пикчу.

Он был построен в Перу на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. Город господствует над долиной реки Урубамбы. В 2007 году он был удостоен звания Нового чуда света.

Считается, что Мачу-Пикчу был цитаделью инков и был изначально построен как поместье для императора Пачакути недалеко от Священной долины. Исторические записи предполагают, что великий император Пачакути Инка Юпанки пришел к власти в 1438 году нашей эры и правил до 1472 года. Он расширил границы государства, покорив регионы, окружавшие Царство Куско. Последнее постепенно и прекратилось в Империю инков.

Базируясь на этих данных, ученые считали, что город Мачу-Пикчу был основан после 1440 года нашей эры, возможно, только в 1450 году. Однако новое исследование ставит эту гипотезу под сомнение. Ученые впервые применили в Мачу-Пикчу метод ускорительной масс-спектрометрии (AMS) - это усовершенствованная форма радиоуглеродного датирования, позволяющая очень точно датировать человеческие останки.

Для исследования были выбраны 26 захоронений, найденных ранее на трех кладбищах в Мачу-Пикчу. Анализ при помощи метода AMS показал, что люди здесь появились уже в 1420 году, а сам город был населен по 1530 год нашей эры. Примерно в это же время испанцы вторглись на территорию Империи инков.

Авторы работы пришли к выводу, что Мачу-Пикчу был основан на 20 или даже более лет раньше, чем считалось до сих пор. Это открытие проливает новый свет на саму историю создания Империи инков. Ведь теперь можно предположить, что Пачакути взошел на трон и начал свои завоевания намного раньше, чем гласят общепринятая теория и исторические записи.

"Результаты показывают, что обсуждение развития Империи инков, основанное в первую очередь на записях колонизаторов, требует пересмотра, - говорит профессор Ричард Бургер из Йельского университета. - Современные радиоуглеродные методы дают лучшую базу для понимания хронологии инков, чем противоречивые исторические записи".

По его словам, Мачу-Пикчу является одним из самых известных археологических памятников в мире. Поэтому даже удивительно, что никто раньше не проводил здесь радиоуглеродного датирования.

А вся история этого таинственного (до сих пор остается загадкой, как удалось возвести этот город на такой высоте, в труднодоступном месте) города основана лишь на противоречивых исторических отчетах, написанных испанцами уже после того, как эта цитадель была заброшена.

По сути, научному сообществу представлено первое исследование Мачу-Пикчу, основанное на лабораторно подтвержденных данных. И оно сразу дало основания для пересмотра истории этого города.