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04.08.2021 16:31
Рубрика: Культура

Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице

Текст: Александр Алексеев

Происшествие случилось на острове Ибица, где экс-солист Modern Talking проводит большую часть года. Томас с сыном Александром ехали на машине, которая внезапно загорелась. Они свернули на обочину и еле успели выскочить до приезда полиции и пожарных. Машина выгорела полностью. Когда шок немного прошел, Андерс рассказал о том, что все-таки случилось, на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/bigdrekoshit
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"Дорогие мои, многие из вас спрашивают, что именно произошло на шоссе в Ибице и все ли у нас в порядке. Шок, конечно, все еще остался, но самое главное - мы невредимы, и хорошо! Что там было? В салоне вдруг плохо запахло, повалил дым, а педаль газа перестала слушаться. Мы дали автомобилю выкатиться на обочину. Он уже сильно дымился. А в течение нескольких минут загорелся. И нам пришлось смотреть, как горит наша машина. Хотя пожарные и полиция приехали довольно быстро", - написал он.

Артист уточнил, что пока не знает, что вызвало пожар, и "ждет отчет полиции, в котором она выяснит, что же это было: технический дефект, короткое замыкание или что-то еще...".

Свой пост он завершил словами благодарности за то, что "у них с сыном были такие прекрасные ангелы-хранители...", и пожеланием к поклонникам: "Берегите всех!"

Культура Музыка Поп-музыка В мире Европа Испания Музыка с Александром Алексеевым

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