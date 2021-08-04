У Кургана дружбы в тридцатый раз прошел лагерь "Бе-La-Русь"

После двухлетнего перерыва у Кургана дружбы на стыке границ Беларуси, России и Латвии в тридцатый раз прошел Международный лагерь "Бе-La-Русь".

В программе - посвящение в первогодки и встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята, которые дружат со спортом, сдавали нормативы ГТО. В деловую повестку внесли обсуждение "дорожной карты" сотрудничества белорусской и российской молодежи.

В этом году в палаточный лагерь в Верхнедвинский район Беларуси приехали более 150 парней и девушек из десяти регионов России. Это представители Псковской, Ярославской, Новгородской, Московской областей, впервые присоединилась к старожилам молодежь из Татарстана, Чувашии и Нижнего Новгорода.

Делегация Латвии из-за пандемии приехать не смогла, но прислала свое видеообращение:

- Все эти годы "Бе-La-Русь" продолжает традицию единения молодых представителей наших стран. Наша дружба - вне границ и политических разногласий...

Педагог-психолог из Псковской области Алена Лоташева презентовала свой проект "Сороковой бор - память партизанской славы":

- Это музей под открытым небом - панорама восстановленного партизанского лагеря, разбитого на том самом месте, где в годы войны действовала вторая Ленинградская партизанская бригада. Активисты реконструировали его, опираясь на старые чертежи, документы и воспоминания ветеранов. Посетители комплекса могут пройти по специальным экскурсионным маршрутам, увидеть предметы быта и документы времен Великой Отечественной.

Для педагога - организатора Белорусского национального технического университета Александра Полякова из Минска нынешний лагерь 19-й:

- Не знаю ни одного человека, который приехал бы сюда и не пожелал потом вернуться.

Много лет назад Александр познакомился в лагере с представителем новгородской команды Султаном Тамаевым. С тех пор мужчины дружат, неоднократно бывали с семьями в гостях друг у друга:

- Песни, которые мы поем, и воздух, которым дышим, - общие.

Студент Гродненского государственного аграрного университета Дмитрий Гаврук в лагерь приехал впервые. Но подготовился основательно: взял толстовку с логотипом белорусских студенческих отрядов (он возглавляет дружину "Механизатор" имени Героя Беларуси Александра Дубко), репелленты от комаров и видеокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие моменты лагерной жизни:

- Когда вернусь домой, смонтирую собранные видеосюжеты и выложу в соцсетях. Надеюсь, ролик станет приятным воспоминанием о днях, проведенных здесь.