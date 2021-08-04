Ученые Беларуси и России готовы вместе продвигать науку на высокий уровень

Научное сотрудничество Беларуси и России выйдет на межгосударственный уровень. Этот тезис неоднократно звучал в Минске на самых разных площадках - от президентской до академической. Делегация Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" во главе с его руководителем Михаилом Ковальчуком, а также Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретились с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, представителями Правительства и научного сообщества Беларуси.

Делегация НИЦ "Курчатовский институт" во главе с Михаилом Ковальчуком, а также Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретились с научным сообществом Беларуси. Юрий Мозолевский

Темой разговора стали актуальные вопросы развития белорусско-российского научно-технического сотрудничества и подписание дорожной карты сотрудничества на период до 2030 года.

Как подчеркнул Дмитрий Мезенцев, общаясь с журналистами, сегодня стороны подтвердили готовность к масштабному углубленному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства Союзного государства. Это предложение обсуждалось на встрече с Александром Лукашенко.

- Этот проект, если он будет поддержан главами двух государств, может стать макропрограммой, рассчитанной на многие годы. Это не менее десяти очень перспективных направлений, где Курчатовский институт занимает лидирующие позиции не только в Российской Федерации, но и на европейских, западных рынках исследований. И то, что сегодня состоялась столь продолжительная и содержательная встреча с Александром Лукашенко, подчеркивает заинтересованность и глубокое понимание руководством страны масштаба тех исследований, которые проводят ученые двух государств. Это еще понимание и поддержка того, что нужно сделать, чтобы мы стали конкурентоспособными. С выходом на новые рынки той продукции, которая производится на промплощадках Беларуси и России.

По словам Дмитрия Мезенцева, нынешний визит подчеркивает значимость этой работы:

- Только вместе мы можем стать сильнее. И те уникальные разработки, которые существуют в Курчатовском институте, позволят ученым Беларуси объединить усилия в рамках исследований, в которых мы заинтересованы.

Стороны готовы создать единое научно-исследовательское пространство Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул: разговор о взаимодействии Национальной академии наук Беларуси и Курчатовского института - это не просто выход на конкретные договоренности и исследовательские локальные программы. Это - подтверждение значимости экономической интеграционной повестки под эгидой Союзного государства. По его словам, это важно, когда сотрудничество в рамках интеграции получает конкретное наполнение.

- Важно, что мы продолжаем говорить о спутниковой союзной группировке, видим готовность Курчатовского института и МИФИ поддержать открытие филиала как совершенно новую идею.

Возможно, в будущем мы пойдем с Беларусью по пути объединения филиалов наших вузов под единой крышей в одном географическом месте, в Минске, чтобы это был крупный научно-исследовательский и педагогический центр, куда приезжали бы ведущие российские ученые, где преподавали бы белорусские ученые, чтобы это было время получения не только специальных знаний, но и время общения с такими людьми, масштаб личности которых очевиден.

Создавая единое исследовательское пространство, в свою очередь отметил Михаил Ковальчук, два государства могут стать лидерами по вовлечению в эту структуру других стран на постсоветском пространстве:

- Этот вопрос мы обсуждаем со многими странами. Например, с Узбекистаном. Но Беларусь сегодня впереди. Она первой в новое время построила АЭС. Посмотрите, что произошло с Литвой, у которой была Игналинская АЭС. Ее закрыли из-за каких-то фантомных антисоветских болей. Она могла бы стать Саудовской Аравией, продавая в своем регионе электроэнергию. Построенная на белорусской территории станция до конца убила для соседей любые перспективы, поскольку здесь теперь энергоизбыточная часть, и никто ни копейки не даст, чтобы что-то построить. И вы здесь оказались первыми. Если мы сегодня создадим единую исследовательскую инфраструктуру, мы снова будем лидерами на просторах СНГ и в рамках ЕАЭС. Более того, пользуясь географическим положением Беларуси, и после закрытия АЭС в ряде европейских стран на перспективу мы сможем предложить Европе, когда она очнется, электро­энергию.

"Дорожная карта" включает более 40 мероприятий в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине...

Михаил Ковальчук дал высокую оценку ряду научных сфер Беларуси. Это микро­электроника, материаловедение, математика, биология и генетика, физика и оптика:

- Думаю, белорусские партнеры выглядят очень достойно по целому ряду направлений.

Высоко оценил взаимодействие ученых и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он отметил, что синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед.

Финальной точкой в работе делегации стало подписание "дорожной карты" сотрудничества, которая включает в себя более 40 мероприятий, в том числе в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине, разработке беспилотных летательных аппаратов, в других направлениях...