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Рубрика: Общество

Ученые нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса

Текст: Вера Черенева

Цветковое растение Nigella sativa, известное как "чернушка посевная" может эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщает MedicalXpress.

Фото: iStock
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В чернушке посевной обнаружен активный ингредиент тимохинон, который способен связываться с S-белком SARS-CoV-2 и таким образом блокировать его распространение.

Сам по себе тимохинон ученым известен давно, это антиоксидант, он применяется в БАДах, в природе он встречается также в составе черного тмина.

Насчет эффективности черного тмина исследований не проводилось, но тимохинон из чернушки посевной, по оценкам ученых, может заблокировать цитокиновый шторм, самое тяжелое осложнение коронавируса, из-за которого нередко умирают пациенты в реанимационных отделениях "красных зон".

Также ученые отмечают, что чернушка посевная может быть эффективна использована при диабете, гипертонии и повышенном холестерине.

Общество Здоровье Общество Наука

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