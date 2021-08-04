Ученые нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса

Цветковое растение Nigella sativa, известное как "чернушка посевная" может эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщает MedicalXpress .

В чернушке посевной обнаружен активный ингредиент тимохинон, который способен связываться с S-белком SARS-CoV-2 и таким образом блокировать его распространение.

Сам по себе тимохинон ученым известен давно, это антиоксидант, он применяется в БАДах, в природе он встречается также в составе черного тмина.

Насчет эффективности черного тмина исследований не проводилось, но тимохинон из чернушки посевной, по оценкам ученых, может заблокировать цитокиновый шторм, самое тяжелое осложнение коронавируса, из-за которого нередко умирают пациенты в реанимационных отделениях "красных зон".

Также ученые отмечают, что чернушка посевная может быть эффективна использована при диабете, гипертонии и повышенном холестерине.