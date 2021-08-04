Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что российские вузы активно занимаются решением глобальных проблем и предлагают проекты, которые могут смело конкурировать с разработками ведущих мировых университетов.

"Российские вузы предлагают уникальные разработки, которые могут быть использованы в отечественной промышленности и здравоохранении, а также помогают решать глобальные вызовы современности", - сказал Мажуга.

Он привел в пример аппаратно-программный комплекс для тренировки и реабилитации бронхолегочной системы людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, и уникальную технологию переработки ПЭТ-бутылок в нить для 3D-принтера.

Многим, кто переболел коронавирусом, нужна долгая и серьезная реабилитация. В первую очередь это касается восстановления работы легких. Такую задачу способна решить установка, разработанная Томским государственным университетом. "Новый прибор соединяет в себе классический аппарат ИВЛ и устройство, которое по выдыхаемому воздуху анализирует изменения, происходящие в организме", - пояснил профессор РАН. На основе полученных данных врачи могут корректировать протокол реабилитации пациента.

Современный мир стремится к безотходному производству. Главной же проблемой специалисты называют переработку пластика и его дальнейшее использование. Решение такой задачи невозможно без современных научных разработок, поэтому необходимо привлекать все силы, включая и мощности вузов, полагает Мажуга.

Технология, разработанная Ярославским государственным техническим университетом (ЯГТУ), позволяет получить из ПЭТ-бутылок нить для трехмерной печати, качество которой ничем не уступает традиционному, и значительно дешевле. "Эта разработка актуальна в условиях общей борьбы за окружающую среду, так как более половины бытовых отходов сегодня - это пластик", - подчеркнул ученый.