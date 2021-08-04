Украина приняла решение прекратить участие в соглашении СНГ по космосу

Соглашение, подписанное 30 декабря 1991 года в Минске, было названо неактуальным. Как отмечается в пояснительной записке, "оно устарело, в современных реалиях потеряло практическое значение, не отвечает состоянию сотрудничества между странами".

Стоит отметить, что соглашение утратило силу еще в 2019 году, а его бывшие участники продолжают работу на основании новой конвенции о сотрудничестве в космосе, подписанной в 2018 году в Душанбе. Она позволяет объединить научные и производственные ресурсы заинтересованных государств в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики.