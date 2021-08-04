Украина приняла решение прекратить участие в соглашении СНГ по космосу

Новости

В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
Пересевшую на стадионе петербурженку полгода не будут пускать на матчи 16:03
В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП 15:51
Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер 15:42
Соцопрос: Более 66% россиян имеют высшее образование 15:35
Бассейны павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке начали заполнять водой 15:35
"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix 15:34
Индия вывела в море первый собственный авианосец 15:23
Как действовать вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko 15:18
В Минсельхозе сообщили, что цены на овощи в этом году будут стабильными 15:14
Менеджер МакSим: Она в бодром боевом настроении 15:07
ЦБ зафиксировал снижение жалоб россиян на банки и пенсионные фонды 14:55
Путин обсудил развитие оружейного комплекса с главой Росатома 14:46
Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины 14:39
АТОР не видит причин для закрытия Турции 14:39
В Госдуме оценили идею сократить перечень безрецептурных лекарств 14:34
Суд поддержал требования Роскомнадзора о блокировке роликов на YouTube 14:33
В Перми совершил аварийную посадку самолет Ан-12 14:31
Число жертв столкновения поездов в Чехии возросло до трех 14:00
В РФ увеличат число ливневых канализаций для борьбы с подтоплениями 13:59
Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве 13:45
На Дону родным погибших на химкомбинате выплатят по миллиону рублей 13:45
"Газпром" сменил "прописку" 13:43
Врач рассказала, кому нельзя быть донором 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 14:54
Рубрика: В мире

Украина приняла решение прекратить участие в соглашении СНГ по космосу

Текст: Юрий Когалов
Правительство Украины приняло решение прекратить участие страны в соглашении СНГ о совместном исследовании и использовании космоса. Как передает РИА Новости, проект соответствующего указа направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Соглашение, подписанное 30 декабря 1991 года в Минске, было названо неактуальным. Как отмечается в пояснительной записке, "оно устарело, в современных реалиях потеряло практическое значение, не отвечает состоянию сотрудничества между странами".

Фото: Кадр Вести.ру
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство

Стоит отметить, что соглашение утратило силу еще в 2019 году, а его бывшие участники продолжают работу на основании новой конвенции о сотрудничестве в космосе, подписанной в 2018 году в Душанбе. Она позволяет объединить научные и производственные ресурсы заинтересованных государств в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики.

В мире экс-СССР Украина Международные организации СНГ

Главное сегодня

Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций