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Умер режиссер и сценарист Александр Аравин

Новости
    04.08.2021, 18:27
Текст:   Козьма Лоханкин

В возрасте 65 лет умер режиссёр и сценарист Александр Аравин, сообщает Союз кинематографистов РФ, членом которого был усопший.

Причина смерти не указывается. Союз выражает соболезнования родным и близким Аравина.

В 1993 году Аравин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Александра Кайдановского, а уже через год дебютировал как режиссёр в полном метре драмой "Письма в прошлую жизнь" - о человеке, пережившем теракт в метро.

Всего в фильмографии Аравина порядка трёх десятков сценарных и режиссёрских работ в кино и на ТВ.

Среди сериалов, снятых при его участии: "По ту сторону волков", "Красная капелла", "Последняя встреча", "Тайга. Курс выживания", "Каменская 4", "Решение о ликвидации" и многие другие. Наиболее известный его полнометражный фильм - военная драма о сапёрах во время Второй чеченской кампании "Мёртвое поле" (2006).

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