Ушла из жизни редактор сайта "РГ" Елена Богданова

Во Владивостоке от последствий коронавирусной инфекции скончалась редактор сайта "Российской газеты" Елена Богданова.

Долгие годы Елена была лицом телепрограммы "Вести:Приморье" и Приморского телевидения и радио. В марте 2020 года она пришла работать в "Российскую газету" в качестве редактора сайта.

За плечами Елены большой журналистский путь. Несколько лет она работала ведущей на Приморском радио, затем репортером на Приморском телевидении, была ведущей телепрограммы "Вести:Приморье".

Радиослушатели и телезрители любили ее не только за мягкий, очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность. Каждое утро с неизменной улыбкой она желала всем хорошего начала дня.

И в команде "РГ" она быстро стала своим человеком, ее активность, жизнерадостность и целеустремленность были для нас примером.

Родные и друзья запомнят Елену светлой, доброй и открытой, всегда готовой прийти на помощь.

"Российская газета" приносит искренние соболезнования родным и близким Елены Богдановой. Скорбим.