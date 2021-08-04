Ушла из жизни редактор сайта "РГ" Елена Богданова

Долгие годы Елена была лицом телепрограммы "Вести:Приморье" и Приморского телевидения и радио. В марте 2020 года она пришла работать в "Российскую газету" в качестве редактора сайта.
За плечами Елены большой журналистский путь. Несколько лет она работала ведущей на Приморском радио, затем репортером на Приморском телевидении, была ведущей телепрограммы "Вести:Приморье".
Радиослушатели и телезрители любили ее не только за мягкий, очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность. Каждое утро с неизменной улыбкой она желала всем хорошего начала дня.
И в команде "РГ" она быстро стала своим человеком, ее активность, жизнерадостность и целеустремленность были для нас примером.
Родные и друзья запомнят Елену светлой, доброй и открытой, всегда готовой прийти на помощь.
"Российская газета" приносит искренние соболезнования родным и близким Елены Богдановой. Скорбим.