В "Артеке" стартовал фестиваль детского анимационного кино "Аниматика"

В "Артеке" стартовал IV Международный фестиваль детского анимационного кино "Аниматика". Целую неделю на берегу Черного моря будут показывать лучшие мультфильмы Союзного государства.

Программа фестиваля сформирована по результатам конкурса, на который прислано 100 мультфильмов из 29 регионов России, из Беларуси и других стран. 25 победителей получили путевки на девятую смену "Артека".

- Анимация - волшебное искусство, которое близко и детям, и взрослым, - считает директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. - Волшебное потому, что "оживляет" не только персонажей сказок, но и будит фантазию ребят.

В фестивале примут участие мультфильмы студии М.И.Р., которая совместно с "Беларусьфильмом" стала лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы за цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино". Сериал создан авторским коллективом в составе Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. Фильмы в увлекательной форме рассказывают детям о великих композиторах.

Для участников фестиваля детской анимации пройдут мастер-классы и лекции известных режиссеров. Ребята узнают про 12 принципов анимации Диснея, научатся записывать звук для своих работ, создавать музыкальное сопровождение для мультфильмов, писать сценарии, делать раскадровки, придумывать персонажей.