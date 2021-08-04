Культура
04.08.2021 14:00

В "Артеке" стартовал фестиваль детского анимационного кино "Аниматика"

В "Артеке" стартовал IV Международный фестиваль детского анимационного кино "Аниматика". Целую неделю на берегу Черного моря будут показывать лучшие мультфильмы Союзного государства.

Фото: Предоставлено "Россия 1"
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Программа фестиваля сформирована по результатам конкурса, на который прислано 100 мультфильмов из 29 регионов России, из Беларуси и других стран. 25 победителей получили путевки на девятую смену "Артека".

- Анимация - волшебное искусство, которое близко и детям, и взрослым, - считает директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. - Волшебное потому, что "оживляет" не только персонажей сказок, но и будит фантазию ребят.

В фестивале примут участие мультфильмы студии М.И.Р., которая совместно с "Беларусьфильмом" стала лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы за цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино". Сериал создан авторским коллективом в составе Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. Фильмы в увлекательной форме рассказывают детям о великих композиторах.

Для участников фестиваля детской анимации пройдут мастер-классы и лекции известных режиссеров. Ребята узнают про 12 принципов анимации Диснея, научатся записывать звук для своих работ, создавать музыкальное сопровождение для мультфильмов, писать сценарии, делать раскадровки, придумывать персонажей.

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