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Рубрика: Экономика

В АТОР призвали к восстановлению международного туризма

Текст: Елена Манукиян
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) призвали восстановить международный туризм до окончания пандемии, аргументируя это тем, что коронавирус сохранится надолго. Об этом говорится на сайте организации.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

"Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился. Более того, многочисленные заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго. Это уже часть нашей реальности", - отмечается в материале.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В связи с этим АТОР предлагает разработать общие правила и стандарты для восстановления взаимных поездок: в частности, утвердить единые требования для въезда в страну невакцинированных и переболевших туристов, взаимно признать статус вакцин от коронавируса.

"Мы считаем, что люди с прививкой от COVID-19 должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан", - отмечают в АТОР.

В организации считают, что промедление с этим вопросом усугубит кризис в мировой туристической отрасли. Это приведет к тому, что каждый день будут сокращаться тысячи рабочих мест не только в туризме, но и в сферах гостиничного бизнеса, транспорта, культуры и многих других. Помимо этого, по-прежнему сохраняется угроза неисполнения обязательств перед миллионами туристов, которые не смогли воспользоваться своими турами из-за распространения COVID-19.

Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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