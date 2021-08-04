В АТОР заявили о росте стоимости отдыха в 2021 году

Средняя стоимость отдыха в 2021 года по сравнению с 2019 годом выросла на 25%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"На некоторых направлениях, например, Кубе, Греции динамика стоимости среднего турпакета больше, чем 25%. В Турции чуть меньше, по некоторым продуктам ее вообще нет", - сказала Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Она также отметила, что в 2021 году окончательно закрепились нежелание и неготовность туристов бронировать туры на несколько месяцев вперед. Сейчас глубина продаж составляет 3-4 недели с настоятельными пожеланиями туристов оплачивать в туры в последние дни перед выездом.

Эта тенденция сохранится и до следующего года даже если угроза пандемии будет снята, сказала Ломидзе.

Зарубежный отдых стал в целом дороже. Бюджетные предложения можно найти только внутри страны или в Турции, где есть чартеры. При этом "горящих" туров нет.