В Германии осудили пенсионера, хранившего в гараже танк вермахта

В Германии завершился один из самых необычных процессов - по делу 84-летнего пенсионера по имени Клаус-Дитер Ф., который держал в гараже целый арсенал оружия, боеприпасов и бронетехники времен рейха, включая настоящий танк "Пантера" 1944 года. Суд Киля приговорил мужчину к 14 месяцам испытательного срока, а также к штрафу в 250 тысяч евро, который должен быть выплачен в пользу благотворительных организаций. Скорее всего, подсудимый выручит эти деньги с продажи трофеев, к которым его обязала немецкая фемида. Юристы признают, что им пришлось несколько лет поломать голову над тем, по каким статьям можно привлечь к ответственности экстравагантного коллекционера.

Тихая деревушка Хайкендорф на берегу Балтики прогремела на всю Германию в 2015 году, когда полицейские на глазах у изумленной публики и репортеров эвакуировали "Пантеру" из гаража финансиста на пенсии, а также изъяли у него 88-миллиметровую зенитную пушку, торпеду, миномет калибра 50 миллиметров, множество стрелкового оружия и патронов. Для всего этого "хозяйства" Клаус-Дитер Ф. оборудовал подземное хранилище в стиле "бункера фюрера", где взорам оперативников открылись подсвеченные руны на стенах, скатерти со свастикой, знамена рейха, фигурки имперских орлов, скульптуры из кабинетов нацистских бонз (собственно, их поиски и привели в подвал) и даже бюсты Гитлера.

Правда, за коллекционирование "раритетов" с нацистской символикой в Германии осудить невозможно, если владельцы не выставляют их напоказ. Виновным мужчину признали по статьям о нарушении закона о боевом оружии и нелегальном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. К слову, боевым оружием была признана только зенитная установка, а танк, ставший символом этого резонансного дела, отнесли к "военно-историческому вооружению с музейной функцией". Иными словами, факт коллекционирования, хотя и подпольного, послужил как раз смягчающим обстоятельством. В конце концов, по словам судьи, владелец не носился по деревне и не устраивал стрельбу и не скрывался от правосудия. К слову, в округе все прекрасно знали о существовании танка, которым пенсионер "очень гордился". Несколько раз в год он заводил свою "Пантеру", зимой использовал танк для расчистки снега, а также с его помощью помогал соседям выкорчевывать деревья.

В Европе нет единого законодательства по поводу хранения оружия, в том числе коллекционного. Например, в Швейцарии каждый мужчина в возрасте с 18 до 53 лет считается резервистом ополчения и вправе приобрести любое вооружение, включая танк, говорят эксперты.

В Чехии историческим считается стрелковое оружие, изготовленное не позднее 1890 года - его может купить любой совершеннолетний гражданин. В Канаде коллекционное оружие требуется декларировать, а вот в Японии самурайские мечи, в том числе антикварные, свободно продаются в специализированных магазинах.