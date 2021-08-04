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04.08.2021 14:34
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили идею сократить перечень безрецептурных лекарств

Текст: Татьяна Замахина

Если серьезно ограничить отпуск лекарств без рецепта, то это может привести к тому, что часть населения останется без необходимых лекарств. О таком риске предупредили депутаты Госдумы, комментируя инициативу на эту тему.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ранее минимизировать перечень препаратов, отпускаемых без рецепта, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В обращении в Минздрав он пояснил, что граждане нередко сами назначают себе лекарства и занимаются самолечением, а это опасно для здоровья.

Сегодня уже немало препаратов сделали рецептурными, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которую цитирует RT.

"В то же время совсем ограничить отпуск лекарств без рецепта - значит поставить в неравное положение, например, жителей отдаленных населенных пунктов", - считает парламентарий. Она напомнила, что граждане в тех местностях, где попасть на прием к врачу сложнее, нередко предпочитают не ждать, а сразу идти в аптеку. "Люди просто вынуждены покупать повторно лекарственные препараты и заниматься самолечением, потому что они не могут сразу попасть к врачу на прием", - объяснила Бессараб.

Она посоветовала проработать предложение со специалистами. А именно посмотреть, какие препараты из безрецептурных могут вызвать серьезные побочные эффекты. Тогда, конечно, нужен рецепт.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин согласен, что нужна планомерная работа по корректировке перечня тех препаратов, которые нуждаются в отпуске по рецепту, и тех, которые могут быть освобождены от этого. Он также согласен с тем, что население в целом бесконтрольно потребляет значительное число антибактериальных препаратов, что вызывает лекарственную устойчивость.

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