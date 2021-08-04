В Испании разработают приложение для поиска террористов

Министерство внутренних дел Испании объявило тендер на разработку приложения, которое будет выявлять потенциальных террористов. Как пишет El Confidencial, искусственный интеллект поможет полиции находить лица и группы риска и предупреждать нападения и другие угрозы.

На разработку программы выделено 1,8 миллиона евро. Как отмечает издание, приложение должно быть введено в действие в течение двух лет.

Стоит отметить, что на протяжении второй половины XX века над Испанией постоянно висела угроза теракта. В стране действовала баскская террористическая группировка ЭТА, радикальными методами пытавшаяся добиться независимости Страны басков. В 2018 году организация завила о самороспуске, и националисты перешли к мирным способам достижения своей цели.

Однако в XXI веке резко возросла угроза исламского терроризма. В марте 2004 года в Мадриде был совершен самый крупный теракт в истории страны, десять взрывов на вокзале Аточа и в пригородных электричках унесли жизни 192 человек. Атаку совершила "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ответ на участие Испании во вторжении в Ирак. С тех пор пиренейское королевство в рамках международных операций в различных странах ограничивалось лишь обучением местных сил безопасности. А испанские правоохранительные органы стали пристально следить за исламистами в стране. Полиция и Гражданская гвардия регулярно отчитываются о задержании вербовщиков или лицах, уже планировавших нападение. Однако это не помогло предотвратить теракт в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года, в результате которого погибли 16 человек, 130 пострадали.

В МВД надеются, что искусственный интеллект поможет в этом деле.