В Латвии могут принять закон о праве увольнять работников без прививок

В Сейм Латвии примут на рассмотрение законопроект о праве работодателей увольнять сотрудников не имеющих COVID-паспортов. Об этом сообщает Delfi.

Если законопроект пройдет три чтения, то новые правила вступят в силу уже 1 октября. Не исключено, что законодатели сочтут законопроект срочным, тогда достаточно будет двух заседаний парламента. Правящая коалиция, как сообщают СМИ, выступает за скорейшее принятие поправок.

Между тем оппозиционные депутаты намерены собрать подписи и вынести законопроект на референдум.