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04.08.2021 15:14
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе сообщили, что цены на овощи в этом году будут стабильными

Текст: Елена Манукиян

Цены на овощи удастся сохранить стабильными, благодаря хорошему урожаю овощей, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Фото: iStock
Надолго ли снизились цены на "борщевой набор"

По его словам, в этом году планируется снять 5,6 млн тонн овощей, не считая картофеля, что на 200 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом.

Планируется, что картофеля будет выращено 7,2 млн тонны, в прошлом году его урожай составил 6,8 млн тонн.

Хатуов подчеркнул, что уродился весь ассортимент "борщевого набора": морковь, капуста, лук, огурцы​​​. Дополнительным подспорьем этому станут овощи, выращенные в личных подсобных хозяйствах, которые продаются на рынках и ярмарках.

"Минсельхоз России подтверждает, что объемы урожая в этом году позволят полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке", - подытожил первый замминистра.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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