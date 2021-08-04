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Рубрика: В мире

В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси

Текст: Юрий Сизов

Доминирующая роль в организации протестов в Беларуси, по оценке председателя КГБ Ивана Тертеля, принадлежит США, которые пытаются "таким образом решить свои геополитические интересы". Руководитель белорусской спецслужбы принял участие в документальном сериале "Беларусь против цветной революции", первую серию которой показали в среду на национальном телеканале СТВ.

Фото: БелТА / РИА Новости
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Анализируя ситуацию, которая складывается в отношениях республики с ближайшими европейскими партнерами после прошлогодних президентских выборов, Тертель констатировал, что "наиболее агрессивную политику проводят режимы Вильнюса и Варшавы".

Отметил глава КГБ неконструктивную роль и официального Киева. Недружественные шаги по отношению к Беларуси, по его словам, предпринимает Чехия и некоторые другие государства, которые, преследуя свои внутриполитические цели, "следуют в фарватере политики США".

За структурами гражданского общества, отмечают авторы документального сериала, стоят действующие или отставные разведчики. "А блогеры и активисты, которые выступают как медийные лица переворота, - всего лишь куклы". Ведь в информационной войне против РБ задействовано до 70 тысяч человек, уточнил Тертель, добавив, что он имеет ввиду "и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины".

Естественно, пояснил он, что спецслужбам хорошо известны дирижеры, которые пытаются управлять этим хором. Он назвал, в частности, эксперта по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвида Кремера, сотрудника варшавского Центра восточных исследований Камиля Клысинского, директора проектов фонда Freedom House Витиса Юркониса и ряд других.

Рассказали в КГБ и о тесном взаимодействии украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими коллегами, о координации на уровне специалистов при проведении информационных операций против Беларуси.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Но главным автором белорусского мятежа в фильме назван Майкл Карпентер - старший директор Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Кстати, ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена. "Причины его особой нелюбви к Беларуси и президенту Лукашенко удивительно просты, он сам сказал о них: "Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия - империя, а без Украины - национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже. Это онтологический вопрос", - отмечают авторы сериала.

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