Представьте: идете вы спокойным шагом мимо гостиницы "Космос", как вдруг происходит мощный взрыв! Кругом все сносит, паника у народа. Куда бежать-то? Ну конечно же в метро, тут как раз рядом вход на станцию "ВДНХ". Но выясняется, что и она разрушена взрывом... Вы да еще несколько воинов - вот кто может возродить Москву.

Это один из сценариев мегапопулярных ныне VR-аттракционов, такие игровые центры можно найти во многих городских районах. Перенестись в параллельную реальность вам помогают очки и специальная программа, бросающая вам навстречу инопланетян, диких животных или зомби.

Как следует из последнего обзора PwC, с 2018-го в России, и в частности в Москве, объем рынка VR-развлечений вырос с 1,7 до 2,8 млрд руб. В среднем каждый год геймеров становится на 20 процентов больше, соответственно и аттракционы с использованием виртуальной реальности демонстрируют вирусное распространение. "Популярность к аттракционам с виртуальной реальностью стала приходить примерно после 2018 года, - рассказал в своем YouTube-канале владелец VR-клуба блогер Станислав Бузунко. - У этих развлечений есть важная социальная составляющая. То есть даже если у вас шлем и мощный игровой компьютер, то не факт, что такие гаджеты имеются и у ваших друзей. Соответственно чтобы весело провести время вместе, вы и идете в клуб". По словам Станислава Бузунко, в VR-клубы уже ходят люди от 8 до 70 лет. "Если дети в восторге от любой игры, то для взрослых - это отрыв от реальности, - говорит владелец клуба. - Интересно смотреть, как меняются люди за игрой! Они веселятся во время игры, словно подростки! А потом снимают шлемы - и вот перед тобой уже снова серьезные мужики".

Главные составляющие хорошего VR-клуба - это игровое оборудование и сами игры. Клуб с четырьмя игровыми установками можно открыть, вложив в оборудование порядка 2 тыс. долларов и около 1-1,5 тыс. долларов в сами игры. Важно также найти помещение для "параллельного мира". Как именно оно выглядит, не так уж и принципиально. Ведь вся основная начинка - в шлеме. Ну, точнее, в очках - именно такая у него форма, хоть официально гаджет и называется шлемом. Как отметили в "М.Видео", цены на этот аксессуар в зависимости от функционала варьируются от 890 до почти 134 тыс. руб. Собственно шлем-очки - это прибор, который транслирует картинку с компьютерной игры на два дисплея, на правый и левый глаз. В продвинутых моделях есть гироскопический датчик вашего положения в пространстве, а также сенсорная аппаратура для головы.

Возьмем, например, виртуальные американские горки. Владельцы аттракциона говорят, что все "представление" длится четыре минуты, хотя кажется, будто всю жизнь перезагрузил. В общем, надев очки виртуальной реальности, ты оказываешься в самом обыкновенном городе. Идешь в парк аттракционов. Вот и гражданин-билетер, солидный мужчина, в маске - все по духу времени. Ты подносишь карточку к терминалу, оплачиваешь и получаешь билет. Заходишь на аттракцион: по виду, кабинки, выполненные в хайтековском стиле, железная дорога умеренной высоты - вроде бы как ничего страшного. Садимся, едем. Уже где-то на 20-й секунде поездки теряешь связь с реальностью. Потому что твоя вагонетка разгоняется, такое ощущение, до второй космической - и бац: впереди ничего нет! Летишь в пустоту! Когда понимаешь, что тебе крышка - впереди как бы из ниоткуда вырастает уже новая дорога, и кабинка несется дальше, к небесам. Перед ней разверзается земля, под ней - тоннель наподобие метрополитеновского. Даже оборотные тупики есть. Стрелка на путях ведет ваш вагон налево, в сердце какого-то вулкана... Так хочется "проснуться" во время поездки, но нет - вагонетка несется навстречу року. И лишь в конце четвертой минуты причаливает к спасительной гавани.

Участник всегда готов к внезапному нападению! Фото: EPA

Многие VR-аттракционы связаны с Москвой, а не с абстрактными городами. И почему-то наша столица разработчиками игр представляется в основном разрушенной, в лучшем случае - постапокалиптической. Вот, например, шутер City Z переносит нас на развалины "Москвы-Сити". Мертвецы, зомби, гуляющие по променаду, созданному из бывшего ТТК, -это всерьез представляется реальностью. Как и события еще одной игры, действие которой происходит в развалинах метро "ВДНХ".

Конкретно

Самые популярные сценарии VR-игр в Москве

Приготовьтесь включить фантазию на максимум. Вы и ваши друзья на некоторое время вдруг становитесь частью десанта, который отправляется на далекую планету "Регулус-5". Но спокойно любоваться звездными светилами не получится - со станции поступил сигнал SOS, и связь с ее обитателями прервалась. Помимо скафандров вы получите автомат для стрельбы очередями, мощный дробовик для ближней дистанции и ракетницу - для встречи с большими группами. Но даже с таким арсеналом нужно оставаться начеку: в космосе враг может атаковать и с земли, и с воздуха.

Вас отправляют открыть секреты потерянного святилища ацтеков. Ваш проводник - дух верховного жреца Атлана. Он будет сопровождать вас в путешествии и поможет попасть в город. Взамен вы должны освободить душу жреца и помочь ему обрести свободу. Для этого вам предстоит пройти через все порталы и выполнить задания древних жителей. А еще запустить Машину - источник энергии города и научиться ей управлять. На пути к финалу вы будете ловить магических светлячков, стрелять молниями, плыть в лодке по волшебной реке и даже на время покинете свое тело.

Фанатам Prince of Percia посвящается... Героиня игры Кайлина призывает игроков в Крепость Времени, чтобы остановить злого Маги. В основе игрового процесса взаимодействие - вы не сможете победить без ваших партнеров по команде. Умение слушать остальных и эффективно общаться друг с другом - это ключ к успеху. В игре два, три или четыре игрока вместе пытаются найти выход из Крепости Времени. Для победы им нужно будет действовать сообща и решать загадки. Решение загадок потребует от игроков взаимодействия с объектами вокруг них, преодолевать препятствия и использовать различные способности, например, управлять временем. Вы сможете испытать невозможное в реальной жизни - замедлять, останавливать или даже "перематывать назад" время!

Кстати

Что надо знать перед походом в VR-клуб

Цены - от 700 руб. с человека.

Минимальный возраст участника большинства игр - 6 лет.

Количество игроков - от 1 до 8.