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04.08.2021 08:06
Рубрика: Общество

Футурологи рассказали, какой будет жизнь в Москве через 20 лет

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Давать прогнозы - неблагодарное дело. Особенно долгосрочные. Даже синоптики при более чем вековом опыте наблюдений и современном техническом оснащении признают: на 100 процентов сбываются только прогнозы на ближайшие три-четыре дня. Однако нельзя не признать: все большую популярность набирает футурология с ее прогнозами на 10-20-100 лет вперед.
Власти уже пообещали: столица будет расти и дальше. Только не вширь, а вверх. Фото: EPA Власти уже пообещали: столица будет расти и дальше. Только не вширь, а вверх. Фото: EPA
Власти уже пообещали: столица будет расти и дальше. Только не вширь, а вверх. Фото: EPA

Недавно в Москве состоялся семинар футурологов, на котором обсуждалось, как будут жить москвичи через 20 лет.

Между домыслом и анализом
Будущее страны - в руках сегодняшних детей

Говоря простым языком, футурологи - это научно подкованные гадалки. Они много читают, разбираются в современных трендах, отслеживают научные открытия, способны увидеть зарождающиеся тенденции в бизнесе и политике. У футурологов развито аналитическое и стратегическое мышление и умение экстраполировать свои знания в максимально реалистичные прогнозы. Кстати, в той или иной степени футурологами были многие писатели-фантасты. К примеру, Эдвард Беллами в 1888 году написал роман "Взгляд назад" о путешествии на сто с лишним лет вперед - в Америку 2000 года, где люди вместо денег использовали специальные карты, расплатиться которыми можно было в любой точке мира.

В 1898 году Марк Твен пишет рассказ "Из "Лондонской таймс" за 1904 год", где описывает некое подобие Всемирной паутины, которую писатель назвал телеэлектроскопом, с его помощью герой наблюдал за жизнью людей на другом конце земного шара. Герберт Уэллс, как известно, описал лазер и атомную бомбу задолго до их появления, Жюль Верн - подводную лодку, а Алексей Толстой - межпланетный космический корабль. Правда, все эти предсказания были основаны исключительно на фантазиях авторов, в то время как современные футурологи сублимируют в своих прогнозах множество источников информации.

Прочь из Москвы?

"Москву ожидает судьба большинства крупнейших мегаполисов мира, - рассказывает "РГ" футуролог Денис Чарушкин. - В апреле этого года городские власти провели публичные обсуждения будущего архитектурного облика столицы. Главный архитектор Сергей Кузнецов анонсировал грандиозные изменения: город будет продолжать застраиваться, и по большей части - не вширь, а вверх". Правда, считает Чарушкин, эти планы могут быть очень сильно скорректированы пандемией. "Многие компании решили не возвращать сотрудников с удаленного режима работы. Значительная часть компаний в Москве работает именно с информацией, а этот процесс можно вести, находясь и за сотни километров от столицы", - уверен футуролог. Из города начнут уезжать те, кому профессия позволяет работать удаленно, а также коренные москвичи, имеющие в собственности несколько квартир, дающих возможность получать пассивный доход от их сдачи.

Фото: REUTERS

"А что будет с ценами на столичное жилье? Если начнется отток населения, спрос упадет и жилье будет дешеветь, так?" - спросили мы у Дениса Чарушкина. "Я придерживаюсь иной точки зрения. Население столицы все равно будет расти за счет трудовых мигрантов и тех специалистов, чья деятельность требует присутствия на рабочем месте", - отвечает он. По его мнению, остановить рост населения в мегаполисе могли бы цифровизация и роботизация. Простой пример: для обслуживания одного многоквартирного дома сегодня нужно 10 трудовых мигрантов. Когда 8 из них заменят роботы, высвобожденные работники вынуждены будут уехать. "Но это случится в более отдаленной перспективе", - считает эксперт.

Экология N 1

Через двадцать лет экологическая ответственность москвичей достигнет своего пика, уверен футуролог Алексей Ланин. Мусора в том виде, к которому все привыкли сейчас, почти не останется, большая его часть будет отправляться в рециклинг. Станет популярной одноразовая быстроразлагающаяся посуда, изготовленная из биологических материалов, приверженцы осознанного потребления природных ресурсов начнут не просто экономить воду, но и выступать против применения химических средств для мытья посуды.

Говоря проще, футурологи - это научно подкованные гадалки

"А еще люди будут озабочены качественным и экологически безопасным питанием, поэтому в Москве появится множество небольших сити-ферм. Они, собственно, уже начинают появляться в столице, но пока в единичных количествах", - продолжает Ланин.

А вот так видели будущее футурологи начала ХХ века. Почтовая карточка "Москва в XXII веке", выпущенная в 1914 году. Фото: wikipedia.org

Сити-ферма - это небольшие искусственные грядки, которые можно легко организовать где угодно - в подвалах, на чердаках, крышах и даже в холлах многоквартирных домов. Они могут быть довольно компактными, с расположением грядок друг над другом в несколько ярусов. "Жители многоквартирных домов смогут организовать сити-ферму, например, на крыше и с ее помощью обеспечивать себя зеленью, ягодами или неприхотливыми овощами. Многие культуры в непромышленных масштабах получится выращивать при искусственном свете и обогреве", - утверждает футуролог. А за хорошим мясом москвичи будут ездить к настоящим фермерам в сельскую местность, что, кстати, происходит уже и сейчас.

Фото: РИА Новости
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А вот относительно развития воздушных видов транспорта, о которых, стоя в перманентных пробках, мечтают все москвичи, эксперты-футурологи оказались категоричны. "Будем продолжать ездить по дорогам. И не потому, что за 20 лет не появится каких-то новых компактных и недорогих средств передвижения по воздуху, а просто в силу того, что организовать регулярные полеты над Москвой будет проблематично с юридической точки зрения. Сейчас, например, в небо над столицей можно запускать даже не все дроны", - говорит Денис Чарушкин.

А Алексей Ланин добавляет, что при существующих экологических трендах вопросы воздушного транспорта не выйдут на первый план до тех пор, пока москвичи в основной своей массе не перейдут на электротранспорт. Ведь полеты на горючем топливе очень сильно вредят экологии.

Общество Наука

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