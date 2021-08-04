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04.08.2021 04:44
Рубрика: Экономика

Как будут выглядеть новые вагоны-бистро в поездах

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 175(8526)
В поездах дальнего следования вместо вагонов-ресторанов запустят вагоны-бистро.

Кроме названия, конечно, поменяется подход к организации питания в пути. Блюда будут готовить заранее, а не на колесах, и подавать по единым стандартам во всех поездах.

Поезда в России превратили в отели на рельсах

Первые вагоны-бистро в пробном режиме уже отправились в путь в некоторых поездах, идущих из Москвы в Адлер, Казань, Воронеж, Волгоград, рассказали в компании "Российские железные дороги". В одном из таких поездов проехал фотокорреспондент "Российской газеты" и посмотрел, как выглядят новые вагоны-бистро и чем там кормят пассажиров.

Скажем сразу, не стоит думать, что в меню только какие-нибудь бутерброды, кексы или печенье. Набор блюд как в ресторане, и уж точно богаче, чем в самолете. Есть несколько видов супов, салаты, вторые блюда из мяса и рыбы, подавали даже креветки. Есть десерты и напитки, в том числе алкогольные. А для детей предусмотрено отдельное меню.

Кстати

От пассажиров ждут откликов

Тестировать новую концепцию питания в поездах дальнего следования начали летом этого года. Важно не только отработать технологию, но и получить отклики пассажиров. На основе собранной информации система питания будет доработана, пояснили в Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД). Блюда по новой концепции будут готовить по единым стандартам. Для этого разработают "франшизу", которую смогут приобрести все желающие компании. В итоге во всех поездах представят одинаковый набор блюд. Пассажирам так будет удобнее, они получат гарантии качества питания, считают в РЖД.

Экономика Транспорт Железные дороги

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