В РФ увеличат число ливневых канализаций для борьбы с подтоплениями

В российских регионах увеличат число и протяженность ливневых канализаций. Об этом в среду на церемонии награждения победителей отраслевых конкурсов в сфере строительства заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзулин.

Он пояснил, что решение принято после аномальных дождей, которые прошли на юге России.

Однако, по его словам, при залповых осадках, когда в течение дня они выпадают в количестве за два месяца, не поможет никакой левнеприемник. Против стихии технических решений сегодня нет, отметил Файзулин.

"Тем не менее, какие-то механизмы мы отработаем, увеличим число, размеры, протяженность ливневых канализаций", - сказал он.

Министр также обратил внимание, что и муниципальные власти должны поддерживать существующие ливневые канализации в нормальном состоянии и чистоте.

Аномальные дожди прошли в этом году в Крыму и Краснодарском крае. Так, в городе Сочи подтопленными оказались десятки домов, несколько населенных пунктов остались без электричества. Всего в Краснодарском крае пострадали почти 1,8 тысяч домовладений. В Крыму из берегов вышли три реки, затопило более сотни приусадебных участков и домов.