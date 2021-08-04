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04.08.2021 13:59
Рубрика: Экономика

В РФ увеличат число ливневых канализаций для борьбы с подтоплениями

Текст: Елена Манукиян
В российских регионах увеличат число и протяженность ливневых канализаций. Об этом в среду на церемонии награждения победителей отраслевых конкурсов в сфере строительства заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзулин.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Он пояснил, что решение принято после аномальных дождей, которые прошли на юге России.

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Однако, по его словам, при залповых осадках, когда в течение дня они выпадают в количестве за два месяца, не поможет никакой левнеприемник. Против стихии технических решений сегодня нет, отметил Файзулин.

"Тем не менее, какие-то механизмы мы отработаем, увеличим число, размеры, протяженность ливневых канализаций", - сказал он.

Министр также обратил внимание, что и муниципальные власти должны поддерживать существующие ливневые канализации в нормальном состоянии и чистоте.

Аномальные дожди прошли в этом году в Крыму и Краснодарском крае. Так, в городе Сочи подтопленными оказались десятки домов, несколько населенных пунктов остались без электричества. Всего в Краснодарском крае пострадали почти 1,8 тысяч домовладений. В Крыму из берегов вышли три реки, затопило более сотни приусадебных участков и домов.

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