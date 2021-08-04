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Рубрика: Экономика

В России быстро растет популярность растительного молока

В России быстро растет популярность растительного молока
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Рынок растительного молока в России растет гораздо стремительнее, чем, например, рынок популярных самокатов или оружия. Продажи растительного молока с июня прошлого года по май 2021 года увеличились на 22% в натуральном выражении и на 25% в денежном, рассказали "РГ" в исследовательском агентстве Nielsen IQ.
В ближайшие 5-10 лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире. Фото: yheaven / iStock В ближайшие 5-10 лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире. Фото: yheaven / iStock
В ближайшие 5-10 лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире. Фото: yheaven / iStock

С июня 2019 года по май 2020 года рост продаж был еще больше: на 55% в натуральном выражении и на 44% в денежном. Еще раньше рост был кратным: с мая 2018 года по апрель 2019 года на 561% в натуральном, 253% в денежном выражении.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Тренд на альтернативную пищевую продукцию определенно есть, это глобальное явление и пока что находится в начале развития, говорит сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев. Растительное молоко популярно у людей, ведущих здоровый образ жизни: это низкокалорийный продукт. Его употребляют веганы, а также те, кто не переносит лактозу.

Оборот российского рынка альтернативного молока сейчас составляет более 5,5 млрд рублей, говорит Пономарев. Есть мнения, что в ближайшие пять-десять лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире, тогда как в 2019 году его доля на российском рынке составляла не более 1%. Поэтому инвесторы проявляют к этому сегменту неподдельный интерес.

Накануне "Ведомости" сообщили, что один из ведущих российских производителей растительного масла, развивающий направление растительного мяса, начал продажи растительного молока на основе соевого белка. Потом в качестве сырья, возможно, будут использовать также подсолнечник, овес, гречка и лен. Растительное молоко выпускают на российском рынке транснациональные холдинги, российские производители сахара, соков и других продуктов.

Рост продаж растительного молока объясняется низкой базой и стремлением потребителей попробовать что-то новое, считает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Поэтому считать его серьезным конкурентом обычному молоку не стоит - у него своя аудитория, говорит эксперт. По оценке Роскачества, отчасти содержащийся в таких напитках растительный белок может заменить животный. Но животный белок в коровьем молоке содержит растворимые формы кальция, которые легко усваиваются организмом. Кроме того, растительные аналоги бывают в разы жирнее обычного молока. Также производители могут добавлять в эти напитки консерванты, стабилизаторы, полезность которых сомнительна.

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