Новости

Бастрыкин проконтролирует дело издевавшегося над волком депутата 06:41
Тяжельников: Пятая часть всех регистрируемых простуд приходится на лето 06:38
Бегунья Маклафлин победила на Олимпиаде с мировым рекордом 06:29
На Дону заработала система QR-кодов для ресторанов и МФЦ 06:16
Эксперты рассказали о растущих рисках для нефтяного рынка 06:00
Россиянка Овчарова сразится за бронзу в турнире по борьбе 05:55
Борец Сурков поборется за бронзу ОИ-2020 05:45
МИД Ирана отверг причастность военных страны к инцидентам с судами 05:33
Врач разрешила купаться и загорать после прививки от COVID-19 05:27
В Забайкалье после столкновения поездов произошла утечка топлива 05:26
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17
Старт корабля Starliner к МКС вновь отложен 04:35
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда 04:07
Лешуков и Семенов не вышли в полуфинал по пляжному волейболу на ОИ-2020 04:04
Воздух на юге России прогреется до +43 градусов 03:43
Врач: Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от COVID-19 03:30
Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России 03:03
Бразильянка стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на 10 км 02:53
Маск признался, что вдохновляется российскими разработками 02:38
Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном 01:57
Власти Греции назвали критической ситуацию с жарой и пожарами 01:29
Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк должен уйти в отставку 01:00
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией 00:52
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана 00:32
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 05:46
Рубрика: Экономика

В России стартовала сельхозперепись

Текст: Евгений Гайва, Александр Проценко, Василий Кошкин
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Росстат начал первую в России сельскохозяйственную микроперепись, которая пройдет во всех субъектах страны, охватит все сельхозорганизации, все фермерские хозяйства и даже выборочно затронет ЛПХ - личные подсобные хозяйства. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

"Микроперепись позволяет сделать моментальный снимок, оценить структуру сельского хозяйства страны. Это надо делать сейчас, не дожидаясь большой переписи", - пояснил Малков. И хотя сельхозорганизации (их около 42 тысяч) и фермерские хозяйства (почти 145 тысяч) заполнять переписные листы будут сами, в переписи задействовано около 35 тыс. переписчиков. Они придут в личные подсобные хозяйства.

Энергоэффективность старого загородного дома можно удвоить

- Всего им придется опросить около 16,5 млн владельцев таких хозяйств, - сказал он. - Переписчики также опросят председателей некоммерческих товариществ, например, садоводческих кооперативов, их в стране около 83 тысяч. Но непосредственно на дачу, к садоводу, переписчик не придет.

Также из переписи исключены личные подсобные хозяйства, находящиеся в городской черте или в поселке городского типа, в небольших поселениях, где менее 10 домохозяйств, и в труднодоступных регионах страны. Вся микроперепись будет проведена в течение месяца, а первые итоги будут объявлены в ноябре этого года.

Экономика АПК

Главное сегодня

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
ФСБ показала кадры задержания консула Эстонии
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков