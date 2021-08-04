Росстат начал первую в России сельскохозяйственную микроперепись, которая пройдет во всех субъектах страны, охватит все сельхозорганизации, все фермерские хозяйства и даже выборочно затронет ЛПХ - личные подсобные хозяйства. Об этом сообщил глава ведомства Павел Малков.

"Микроперепись позволяет сделать моментальный снимок, оценить структуру сельского хозяйства страны. Это надо делать сейчас, не дожидаясь большой переписи", - пояснил Малков. И хотя сельхозорганизации (их около 42 тысяч) и фермерские хозяйства (почти 145 тысяч) заполнять переписные листы будут сами, в переписи задействовано около 35 тыс. переписчиков. Они придут в личные подсобные хозяйства.

- Всего им придется опросить около 16,5 млн владельцев таких хозяйств, - сказал он. - Переписчики также опросят председателей некоммерческих товариществ, например, садоводческих кооперативов, их в стране около 83 тысяч. Но непосредственно на дачу, к садоводу, переписчик не придет.

Также из переписи исключены личные подсобные хозяйства, находящиеся в городской черте или в поселке городского типа, в небольших поселениях, где менее 10 домохозяйств, и в труднодоступных регионах страны. Вся микроперепись будет проведена в течение месяца, а первые итоги будут объявлены в ноябре этого года.