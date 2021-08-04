В Совфеде объяснили изменения в видеонаблюдении на выборах

Доступ к видеонаблюдению на избирательных участках только участникам кампании связан с намерением западных оппонентов сфабриковать несуществующие нарушения, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Зная, что они собирались с подключением искусственного интеллекта сфабриковать несуществующие нарушения и потом все это растиражировать, мы изменили правила - доступ к этой видеоинформации будет предоставляться только непосредственным участникам кампании", - сказал Климов ТАСС.

По его оценке, видеофиксация процесса голосования применяется в России в таких масштабах, как ни в одной другой стране.

"И упрекать нас за то, что мы корректируем правила работы с видеофиксацией, не имеет никакого смысла. Пусть сначала у себя нечто подобное сделают", - отметил сенатор.

В этом году камеры будут установлены почти на 50 тысячах участков из 97 тысяч во всех регионах страны, где голосуют более 80% избирателей. Трансляция с видеокамер будет идти непрерывно три дня голосования и две ночи между ними. Картинку смогут увидеть все кандидаты в своих регионах, участвующие в выборах политические партии, а также центры по наблюдению за голосованием.