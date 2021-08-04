В турецких больницах остаются шестеро пострадавших в ДТП россиян

В больницах остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщают в пресс-службе.

Согласно последним данным, трое россиян находятся в реанимации, одного перевели в общую палату. Кроме того, еще двоим туристам после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение. Все они находятся в Анталье.

Кроме того, двое из выписанных туристов уже вылетели домой, остальные размещены в отеле в городе Сиде.

Авария произошла 2 августа, около 18:00. Автобус, перевозивший группу из 22 туристов из РФ, перевернулся по дороге в аэропорт. Водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.