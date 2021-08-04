ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское

Чуть более половины россиян - 51 процент - предпочитают пить отечественное шампанское. Они его употребляют несколько раз в месяц. Реже - до одного раза в месяц российское шампанское пьют почти две трети или 64 процента. Таковы итоги социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян, употребляющих шампанское (64 процента), предпочитают игристые вина российских производителей (77 процентов активных телезрителей, 73 процента граждан 60 лет и старше, 70 процентов 45-59-летних), 19 процентов - иностранных (25-31 процента среди молодежи, 30 процентов среди активных пользователей интернета), а 9 процентов не придают этому значения при выборе", - сообщает сайт ВЦИОМ.

Игристое вино, произведенное в любой стране, может называться шампанским, считают 52 процента опрошенных. Треть граждан или 33 процента согласны с мнением о том, что только игристые вина из французского региона Шампань могут называться шампанским.

Из числа россиян, предпочитающих шампанское, 91 процент пьют напиток по праздниками или особенным дням, около 7 процентов - в любой день.