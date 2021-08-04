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04.08.2021 13:11
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское

Текст: Владимир Емельяненко

Чуть более половины россиян - 51 процент - предпочитают пить отечественное шампанское. Они его употребляют несколько раз в месяц. Реже - до одного раза в месяц российское шампанское пьют почти две трети или 64 процента. Таковы итоги социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: Wally Skalij /Los Angeles Times via Getty Images
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"Большинство россиян, употребляющих шампанское (64 процента), предпочитают игристые вина российских производителей (77 процентов активных телезрителей, 73 процента граждан 60 лет и старше, 70 процентов 45-59-летних), 19 процентов - иностранных (25-31 процента среди молодежи, 30 процентов среди активных пользователей интернета), а 9 процентов не придают этому значения при выборе", - сообщает сайт ВЦИОМ.

Игристое вино, произведенное в любой стране, может называться шампанским, считают 52 процента опрошенных. Треть граждан или 33 процента согласны с мнением о том, что только игристые вина из французского региона Шампань могут называться шампанским.

Из числа россиян, предпочитающих шампанское, 91 процент пьют напиток по праздниками или особенным дням, около 7 процентов - в любой день.

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