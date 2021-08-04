Как минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать свои перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Для этого необходимо увеличить число рейсов на курорты и запустить чартеры.

В 2021 году из-за ограничений на въезд в Турцию было перенесено не менее миллиона туров. "700 тысяч туров выполняются, а по 300 тысячам туров вопрос решается. Египет мог бы стать равнозначной альтернативой Турции", - сказал Горин.

Средний чек недельных туров на двоих на открывающихся с 9 августа регулярных рейсах составляет 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и около 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд". В Турцию сейчас есть более бюджетные туры. Согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин.

Другие направления также не могут удовлетворить спрос из-за высоких цен. Например, билеты в Болгарию на места экономкласса стоят от 60 до 120 тысяч рублей на человека туда и обратно. Это в разы превышает зачастую даже стоимость турпакета, заметил эксперт.