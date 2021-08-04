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04.08.2021 05:33
Рубрика: Экономика

Египет мог бы стать альтернативой отмененным турам в Турцию

Текст: Евгений Гайва, Александр Проценко, Василий Кошкин
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Как минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать свои перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Для этого необходимо увеличить число рейсов на курорты и запустить чартеры.
Снизить цены поможет увеличение рейсов. Фото: EPA Снизить цены поможет увеличение рейсов. Фото: EPA
Снизить цены поможет увеличение рейсов. Фото: EPA

В 2021 году из-за ограничений на въезд в Турцию было перенесено не менее миллиона туров. "700 тысяч туров выполняются, а по 300 тысячам туров вопрос решается. Египет мог бы стать равнозначной альтернативой Турции", - сказал Горин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Средний чек недельных туров на двоих на открывающихся с 9 августа регулярных рейсах составляет 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и около 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд". В Турцию сейчас есть более бюджетные туры. Согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин.

Другие направления также не могут удовлетворить спрос из-за высоких цен. Например, билеты в Болгарию на места экономкласса стоят от 60 до 120 тысяч рублей на человека туда и обратно. Это в разы превышает зачастую даже стоимость турпакета, заметил эксперт.

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