Власти Греции назвали критической ситуацию с жарой и пожарами

Из-за экстремальной жары и многочисленных пожаров в Греции сложилась критическая ситуация. Об этом заявил замминистра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас.

За последние сутки был зафиксирован 81 лесной пожар. По данным властей, самый сильный бушует вблизи поселения Варибоби в северном пригороде Афин. Эвакуированы жители нескольких поселений, полиция перекрыла дороги, дым от пожара накрыл Афины, пишет РИА Новости.

"Самый серьезный пожар произошел у подножия горы Парнита в районе Ано Варибоби в лесной зоне", - заявил Хардалиас. По его словам, в зоне возгорания максимальная температура была 45 градусов по Цельсию.

Замминистра подчеркнул, что страна переживает одну из сильнейших волн жары за последние 40 лет, и призвал сограждан к бдительности и не допускать возгораний.