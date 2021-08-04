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04.08.2021 00:00
Рубрика: В мире

Власти США выдавливают российских дипломатов из страны

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти "перестать лукавить" и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в том числе вернуться наконец к нормальной практике выдачи виз.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Заявление было сделано в связи с тем, что с 2016 года отношения двух стран в дипломатической сфере начали стремительно ухудшаться и в настоящее время находятся в таком состоянии, что это препятствует нормальной работе дипломатов. Так, по словам Антонова, "в декабре 2020 года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний предел срока командировки российского персонала в США, который, насколько нам известно, не распространяется ни на одну другую страну.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Более того, мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз". При этом российская сторона, сообщил посол, выдала американским дипломатам, направляющимся на работу в Москву, 22 визы. "В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны".

Более того, отметил Антонов, дело дошло до того, что власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российской дипмиссии, не объясняя причин отказа. Задержки с продлением виз у российских дипломатов также "направлены на выдавливание российских дипработников из страны".

Власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российской дипмиссии, не объясняя причин отказа

Порядка 130 российских дипломатов и членов их семей не могут выехать на родину даже в случае острой необходимости, поскольку возвращение в США им будет закрыто из-за визовых проблем. Еще около 30 новых сотрудников не могут приехать в Вашингтон в связи с отсутствием американских виз.

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