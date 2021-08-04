Родители и дети имеют равные права на долю в жилье, купленном на средства материнского капитала. Такое напоминание сделал Волгоградский областной суд.

Судебная инстанция сделала специальные разъяснения, как рассматривать споры о разделе недвижимости при разводе, если жилье было куплено на средства материнского капитала.

Когда между папой и мамой пробежала настолько злая кошка, что вместе им уже не сойтись, они не останутся на улице: ребенок их приютит. Точнее: родители вправе, образно говоря, распилить его квадратные метры, купленные на средства материнского капитала.

Конечно, это всегда печально, когда распадается семья, и ребенку приходится купаться не в родительской любви, а в ссорах и дрязгах. Тем не менее такова жизнь. Увы.

Юристы всегда предупреждают: если в жилье вложены средства материнского капитала, то родители обязаны выделить в квартире долю ребенка.

Однако бывает так, что дом полностью приобретен на средства материнского капитала. В таких случаях в каком-то смысле уже ребенок выделяет долю родителям. При этом как бы ни допекли кроху папа с мамой своими разборками, он должен быть справедлив. В конце концов, должен же в семье хоть кто-то продемонстрировать взрослое поведение.

"Доли родителей и детей в праве собственности на жилой дом, приобретенный исключительно за счет средств материнского (семейного) капитала, являются равными", - пояснил Волгоградский областной суд в своем обзоре.

483 тысячи рублей составляет сумма материнского капитала на первого ребенка в 2021 году

Купить жилье на средства материнского капитала можно после того, как ребенку исполнится три года. Для этого можно подать заявление через портал госуслуг.

При этом направить маткапитал на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно и не дожидаясь трехлетия ребенка. То есть погасить долги по ипотеке можно сразу после рождения малыша, а вот купить на его деньги отдельный дом - только через три года.

В случае развода квадратные метры, купленные на средства материнского капитала (и не важно, это весь дом или только часть квартиры), делятся в равных долях между детьми и родителями.

В качестве примера Волгоградский суд привел историю семьи К. В 2014 году они за 800 тысяч рублей купили дом с земельным участком, на покупку имущества были израсходованы собственные средства супругов в размере 370 591 рубль 50 копеек и средства материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек. Как пояснил суд, после развода ту часть, что куплена на 370 тысяч, надо делить на двоих - каждому родителю по половинке. А ту, что приобретена на 429 тысяч, разделили на четыре равные части - между родителями и двумя несовершеннолетними детьми.

В итоге получилось, что папе и маме принадлежат по 91/255 их бывшего семейного очага. А детям - по 73/510 дома.

Если же родители, использовав материнский капитал на улучшение жилищных условий, не выделят детям доли, но начнут делить имущество между собой, суд обязан их поправить и определить детские доли.