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Рубрика: Экономика

Волгоградский суд разъяснил, как делить метры, оплаченные маткапиталом

Родители имеют права на долю в маткапитале
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Родители и дети имеют равные права на долю в жилье, купленном на средства материнского капитала. Такое напоминание сделал Волгоградский областной суд.

Судебная инстанция сделала специальные разъяснения, как рассматривать споры о разделе недвижимости при разводе, если жилье было куплено на средства материнского капитала.

Фото: iStock
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Когда между папой и мамой пробежала настолько злая кошка, что вместе им уже не сойтись, они не останутся на улице: ребенок их приютит. Точнее: родители вправе, образно говоря, распилить его квадратные метры, купленные на средства материнского капитала.

Конечно, это всегда печально, когда распадается семья, и ребенку приходится купаться не в родительской любви, а в ссорах и дрязгах. Тем не менее такова жизнь. Увы.

Юристы всегда предупреждают: если в жилье вложены средства материнского капитала, то родители обязаны выделить в квартире долю ребенка.

Однако бывает так, что дом полностью приобретен на средства материнского капитала. В таких случаях в каком-то смысле уже ребенок выделяет долю родителям. При этом как бы ни допекли кроху папа с мамой своими разборками, он должен быть справедлив. В конце концов, должен же в семье хоть кто-то продемонстрировать взрослое поведение.

"Доли родителей и детей в праве собственности на жилой дом, приобретенный исключительно за счет средств материнского (семейного) капитала, являются равными", - пояснил Волгоградский областной суд в своем обзоре.

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Купить жилье на средства материнского капитала можно после того, как ребенку исполнится три года. Для этого можно подать заявление через портал госуслуг.

При этом направить маткапитал на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно и не дожидаясь трехлетия ребенка. То есть погасить долги по ипотеке можно сразу после рождения малыша, а вот купить на его деньги отдельный дом - только через три года.

В случае развода квадратные метры, купленные на средства материнского капитала (и не важно, это весь дом или только часть квартиры), делятся в равных долях между детьми и родителями.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В качестве примера Волгоградский суд привел историю семьи К. В 2014 году они за 800 тысяч рублей купили дом с земельным участком, на покупку имущества были израсходованы собственные средства супругов в размере 370 591 рубль 50 копеек и средства материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек. Как пояснил суд, после развода ту часть, что куплена на 370 тысяч, надо делить на двоих - каждому родителю по половинке. А ту, что приобретена на 429 тысяч, разделили на четыре равные части - между родителями и двумя несовершеннолетними детьми.

В итоге получилось, что папе и маме принадлежат по 91/255 их бывшего семейного очага. А детям - по 73/510 дома.

Если же родители, использовав материнский капитал на улучшение жилищных условий, не выделят детям доли, но начнут делить имущество между собой, суд обязан их поправить и определить детские доли.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Материнский капитал

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