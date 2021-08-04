Вопрос читателям: Боитесь ли вы пешеходов?

Согласно статистике, половина наездов на пешеходов происходит по их вине. В России закон предусматривает их ответственность вплоть до уголовной. Однако, как правило, пешеходы отделываются административным штрафом. Впрочем, на днях в Калмыкии суд принял иное решение: год колонии получил пешеход, спровоцировавший смертельное ДТП. Наш вопрос читателям: вы боитесь пешеходов?

Тимур Муллануров, инженер, Уфа:

- Если пешеход соблюдает ПДД, то не боюсь, но пешеходы бывают разные. Сейчас, летом, другая напасть: безбашенные мотоциклисты и люди на электросамокатах. Они могут неожиданно выехать с тротуаров на проезжую часть. Вот кого я реально опасаюсь.

Дмитрий Бас, предприниматель, Минск:

- Боюсь. И причина простая. Водитель знает Правила дорожного движения, знает, когда и где пешеход должен переходить дорогу. А пешеход в большинстве случаев не в курсе этих правил. Из-за этого и случаются ДТП. Это первое. Второе: пешеход зачастую не понимает, как движется автотранспорт. Не понимает, какова скорость машины, ее тормозной путь, что у водителей есть так называемые слепые зоны, когда угол обзора сильно сужается… Если бы все это объясняли детям еще в школах, то, уверен, и опасных ситуаций на дорогах стало бы гораздо меньше.

Дмитрий Куликов, водитель, Белгород:

- Порой люди даже не смотрят, куда идут. Перебегают дорогу, где хочется, при этом еще и детей за собой тащат. Конечно, за такое надо строго наказывать.

Нияз Гараев, строитель, Казань:

- Пешеходов опасаюсь. Как правило, неадекватно ведут себя на дорогах люди, которые не являются автовладельцами. Они не понимают, что машина не может мгновенно остановиться, а водители - это не супермены, которые имеют обзор в 360 градусов и никогда не отвлекаются. ГИБДД должна регулярно устраивать рейды в опасных местах и штрафовать за нарушения как автомобилистов, так и пешеходов.

Евгений Алексеюк, руководитель LADA Club Belarus:

- Проблема есть. Пешеходам дали много прав. При этом у них фактически нет обязанностей. Что в результате? Зачастую, переходя дорогу, люди даже не задумываются, пропускает их водитель или нет. Мол, если не пропустит - будет виноват. Словно чувство самосохранения потеряли. Ведь что, если их собьют? Будет ли им в инвалидном кресле легче от того, что накажут водителя? Сейчас и вовсе нередко наблюдаю, как переходят по пешеходному переходу дорогу в наушниках, глядя в смартфоны… Считаю, что нужно законодательно усиливать ответственность пешеходов.

Артем Коваленко, учитель географии, Ставрополь:

- Несколько лет назад я ехал на такси, и из-за пешехода мы попали в аварию. Чудом остались живы... Сейчас сам вожу автомобиль, но тот случай настолько меня потряс, что я теперь крайне осторожно передвигаюсь ночью, особенно если освещение слабое.

Юлия Быкова, солистка группы "Аура":

- Пешеходы, конечно, могут быть непредсказуемыми. Это факт. Но водитель должен быть очень внимательным за рулем. Скажем, людям в состоянии алкогольного опьянения вообще все равно, где переходить дорогу. Или, не дай бог, ребенок без родителей, который также может выбежать на дорогу в неположенном месте. Нужно это понимать и стараться предостерегать себя от возможных опасных ситуаций.