ВОЗ: Более 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

В мире за неделю коронавирусной инфекцией заразились более четырех миллионов человек. За этот же период зафиксировано более 64 тысяч летальных исходов. Такие данные в среду распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число новых случаев инфицирования за семь дней на 3% превысило показатели предшествующей недели, а смертность сократилась на 8%, пишет ТАСС. По информации специалистов, число новых случаев COVID-19 растет уже более месяца.

По состоянию на первое августа, всего в мире насчитывалось 197,7 миллиона случаев инфицирования. С начала пандемии умерли свыше 4,2 миллиона человек.

В ВОЗ отмечают, что заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Снижение зафиксировано в Европе, Северной и Южной Америке и в Африке. Смертность значительно увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 48%) и Восточном Средиземноморье (на 31%). Существенное снижение количества летальных исходов отмечено при этом в Северной и Южной Америке.