Врач рассказала, кому нельзя быть донором

Год стоит воздержаться от донорства после сделанных татуировок и пирсинга и не менее полгода должно пройти после легких желудочных и кишечных заболеваний, рассказала врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что после нанесения тату или пирсинга нужно выждать инкубационный период на случай, если манипуляции вдруг были сделаны с нарушением санитарных норм. И он длится как раз около 12 месяцев.

В числе временных противопоказаний для донорства эксперт также выделила респираторные заболевания, включая грипп и коронавирус, обострение аллергии. Абсолютными противопоказаниями, при которых человек никогда не может сдавать кровь для других людей, остаются носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания.

Сегодня донорская кровь и ее компоненты используются в различной хирургии, в том числе - при больших травматологических операциях, в акушерстве при кровотечениях, в лечении гематологических и онкологических больных. Так, пациентам с гематологическими заболеваниями необходимы тромбоциты - и переливание тромбоцитов иногда бывает каждый день, через день. Пациентам с онкологическими заболеваниями требуется гемотрансфузионная терапия после проведения курсов химиотерапии.

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