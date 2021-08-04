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04.08.2021 13:22
Рубрика: Общество

Врач рассказала, кому нельзя быть донором

Текст: Елена Манукиян

Год стоит воздержаться от донорства после сделанных татуировок и пирсинга и не менее полгода должно пройти после легких желудочных и кишечных заболеваний, рассказала врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова, пишет РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Врач: Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от COVID-19

Она пояснила, что после нанесения тату или пирсинга нужно выждать инкубационный период на случай, если манипуляции вдруг были сделаны с нарушением санитарных норм. И он длится как раз около 12 месяцев.

В числе временных противопоказаний для донорства эксперт также выделила респираторные заболевания, включая грипп и коронавирус, обострение аллергии. Абсолютными противопоказаниями, при которых человек никогда не может сдавать кровь для других людей, остаются носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания.

Сегодня донорская кровь и ее компоненты используются в различной хирургии, в том числе - при больших травматологических операциях, в акушерстве при кровотечениях, в лечении гематологических и онкологических больных. Так, пациентам с гематологическими заболеваниями необходимы тромбоциты - и переливание тромбоцитов иногда бывает каждый день, через день. Пациентам с онкологическими заболеваниями требуется гемотрансфузионная терапия после проведения курсов химиотерапии.

Плазма с антителами к коронавирусу применяется для лечения пациентов с COVID-19.

Общество Здоровье Донорство в России

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