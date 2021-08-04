Врач разрешила купаться и загорать после прививки от COVID-19

Прививочная кампания от коронавирусной инфекции набирает обороты, но вакцинация от COVID-19 окружена огромным количеством домыслов. Одни из них - что нельзя купаться и принимать солнечные ванны.

- Если нет никаких видимых признаков воспаления в месте укола, то принимать душ, ванну, плавать в бассейне, конечно же, можно, - сообщила aif.ru терапевт Татьяна Романенко.

При этом врач отметила, что если после прививки появляются покраснение или припухлость, то это место нужно каким-то образом оградить от воздействия воды, не тереть его мочалкой, не посещать сайну и так далее. А для того чтобы развеять все страхи, то в подобной ситуации можно проконсультироваться с врачом.

Еще более интересный вопрос - как связаны вакцинация от коронавирусной инфекции и непосредственно принятие солнечных ванн.

- Нет никаких убедительных данных, что умеренное ультрафиолетовое облучение может поспособствовать ослаблению иммунного ответа, ухудшить выработку поствакцинального иммунитета после вакцинации от COVID-19, - подчеркнула специалист.

При этом всегда нужно помнить о правилах безопасности и разумном подходе при загаре. Это значит, что при приеме солнечных ванн нужно пользоваться защитными кремами. Крайне противопоказано пребывание на открытом солнце с 12 до 16 часов.