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В Казахстане нашли древнюю статую с необычными выгравированными мотивами

04.08.2021 / 17:05

На юге Казахстана в 250 километрах от города Туркестан найдено каменное изваяние VIII - IX веков нашей эры. На нем вырезано изображение женщины в халате и с оригинальным головным убором, в руках которой находится кубок.

Фото: iStock
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Как сообщает Daily Sabah, каменная статуя была найдена местным жителем у реки Сырдарья.

"Многие каменные статуи были найдены в различных частях света раньше. Однако эта каменная статуя отличается от других мотивами, выгравированными на ней. Согласно нашим предварительным выводам, мы думаем, что эта метровая статуя имеет историю примерно 1000-1300 лет", - пояснил профессор Международного турецко-казахского университета Мухтар Коджа. По мнению ученого статуя символизирует женскую фигуру:

"Это можно понять по платку и серьгам. Однако совершенно очевидно, что изображение принадлежит богатой даме. Это может быть жена великого правителя того времени. Существует также вероятность, что это символ Умай - богини плодородия в тюркской мифологии", - сказал Мухтар Коджа.

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Фото: Istock
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