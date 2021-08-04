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WhatsApp запустил долгожданную функцию для всех

Текст:   Антон Благовещенский
04.08.2021,  
13:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

WhatsApp получил новую функцию однократного просмотра фотографий и видеороликов. После того как контент был просмотрен получателем, он удаляется из чата.

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Такие фото и видео будут помечаться специальным значком "1", указывающий на возможность однократного просмотра. Функция станет доступна всем пользователям в течение этой недели, говорится в официальном блоге.

The Verge рекомендует отправлять такие сообщения только проверенным получателям, которые не будут делать скриншоты или запись содержимого экрана. В WhatsApp в качестве примера предлагают пересылать таким образом конфиденциальные данные вроде пароля от Wi-Fi.

Фото: WhatsApp

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