Не только российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио в эти дни завоевывают медали. Честь страны защищают и юные игроки в интеллектуальные игры - участники российских сборных на международных олимпиадах школьников.

Их имена не так часто звучат в новостях, они не собирают тысячи "лайков" в "Тиктоке", а зря - у них есть чему поучиться.

По результатам 5 соревнований - по информатике, физике, математике, биологии и химии - наши ребята завоевали 19 золотых медалей! Кто они - юные гении, чей мозг "заточен" на успех, или обычные ребята, но натренированные на решение олимпиадных задачек?

Химия

Новости, что называется, "с колес": на 53-й Международной олимпиаде по химии, церемония закрытия которой только что прошла в Токио, вся наша сборная получила золотые медали. Имена победителей: Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин - Москва и Александр Трофимов - Екатеринбург.

Ребята готовились по системе, разработанной преподавателями химфака МГУ им. Ломоносова. И во многом благодаря ей школьники из России регулярно завоевывают золотые медали в химических соревнованиях, занимают места в тройке лидеров и становятся абсолютными победителями.

Физика

На 51-й Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2021), проходившей в Литве, российские школьники стали абсолютными победителями. Все "золото" олимпиады - 5 медалей высшей пробы - в руках российской команды. Вот имена победителей: Матвей Князев, Николай Кононенко, Денис Исмагилов, Артемий Новиков, Данила Самоделкин. Все они из московских и подмосковных школ.

"Золотая" сборная России по химии - все ребята получили медали высшей пробы. Фото: Дмитрий Плешков

Надо сказать, что нынешняя победа - "закрепление" прошлогоднего рекорда: тогда все участники российской команды тоже получили золотые медали. В 2019 и 2018 годах российские школьники привозили 4 "золота" и 1 "серебро". Так что успех наших ребят не случаен, а скорее закономерен. И это неудивительно: ведь команда традиционно формируется из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Кроме того, к международным соревнованиям школьники готовятся в течение целого года. В этот раз тренировочные сборы проходили на базе МФТИ.

Биология

Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO-2021). Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

В 2021 году организатором биологической олимпиады была выбрана Португалия, а главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. Несмотря на то что олимпиада проходила в онлайн-формате, в ней сохранились оба традиционных тура: теоретический и практический. В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.

Золотые медали получили москвич Давид Жеглов и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода. "Серебро" у москвичей Ивана Прохорова и Евгения Яйлояна. Давид, Иван и Евгений поступают на биофак МГУ, а Михаил - на факультет биоинженерии и биоинформатики.

Математика

И это еще не все! На 62-й Международной математической олимпиаде российская сборная завоевала шесть медалей.

Соревнования проходили на площадке РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и объединили более 600 участников из 109 стран. Российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачете после Китая.

После пяти олимпиад у российских школьников 19 золотых медалей

Вот наши "золотые" математики: Иван Бахарев и Максим Туревский из Санкт-Петербурга, москвичи Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин, Матвей Исупов из Ижевска. "Серебро" взял Андрей Шевцов из Москвы.

Российская математическая школа по праву считается одной из лучших в мире. И хотя в этом году, по словам организаторов, задания были чуть ли не самыми сложными за всю историю олимпиады - команды с большим трудом набирали баллы, - российские школьники с честью выдержали испытание.

Информатика

Три золотые и одна серебряная медаль: таков "улов" нашей сборной еще на одной международной олимпиаде - по информатике (International Olympiad in Informatics), которая проходила в Сингапуре. Благодаря тому, что в этом году практически все соревнования проходили в дистанционном формате, в олимпиаде смогли принять участие более 300 школьников из 88 стан мира. По словам организаторов, это рекорд. Олимпиадной площадкой для российских ребят стал образовательный центр "Сириус".

Сборная России по информатике: три золотые и одна серебряная медаль. Фото: Телеграм-канал "Большая перемена РФ"

Вот имена призеров: "золото" - Михаил Будников, Челябинск, Егор Лифарь, Москва, Тимофей Федосеев, Москва, "серебро" - Данила Усачев, Самара. Все ребята - в прошлом участники Всероссийской олимпиады по информатике и прошли подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ. Кстати, и здесь Россия на первых местах уже не первый год. В прошлом году Международная олимпиада по информатике тоже проходила онлайн, и наши ребята также завоевали три "золота" и "серебро".

Мнение

Не просто везение

Михаил Мокринский, член общественного совета при минпросвещения, директор школы "Летово":

- Конечно, нынешний успех - это не просто везение. Такое "везение" от многого зависит. Прежде всего, это наша система базового образования, которая хороша и обладает качественной преемственностью. А вообще многое, как в спорте: успех там зависит не только от популярности вида спорта в целом, но и от квалифицированной тренерской команды. Международные школьные олимпиады отражают мировые тенденции образования, и победы в них зависят от того, насколько наша система образования вписывается в эти тенденции. У нас есть главное: традиции, четкая структура и системность.