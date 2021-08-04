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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2502
  • 2 Санкт-Петербург 1906
  • 3 Московская область 1517
  • 4 Нижегородская область 544
  • 5 Свердловская область 511
  • 6 Воронежская область 478
  • 7 Красноярский край 474
  • 8 Пермский край 472
  • 9 Самарская область 463
  • 10 Ростовская область 449
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 386
  • 13 Республика Крым 361
  • 14 Оренбургская область 352
  • 15 Челябинская область 349
  • 16 Ставропольский край 325
  • 17 Волгоградская область 323
  • 18 Хабаровский край 311
  • 19 Астраханская область 289
  • 20 Тюменская область 286
  • 21 Республика Коми 277
  • 22 Алтайский край 275
  • 23 Забайкальский край 273
  • 24 Ульяновская область 265
  • 25 Приморский край 264
  • 26 Краснодарский край 261
  • 27 Саратовская область 260
  • 28 Республика Башкортостан 257
  • 29 Тверская область 252
  • 30 Брянская область 250
  • 31 Липецкая область 241
  • 32 Мурманская область 235
  • 33 Ленинградская область 235
  • 34 Пензенская область 231
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Архангельская область 210
  • 37 Владимирская область 207
  • 38 Новосибирская область 204
  • 39 Калининградская область 203
  • 40 Ярославская область 199
  • 41 Кемеровская область 199
  • 42 Республика Дагестан 199
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • 44 Курская область 189
  • 45 Севастополь 175
  • 46 Удмуртская Республика 175
  • 47 Республика Хакасия 173
  • 48 Республика Бурятия 172
  • 49 Республика Карелия 165
  • 50 Республика Тыва 159
  • 51 Смоленская область 148
  • 52 Республика Саха (Якутия) 144
  • 53 Белгородская область 143
  • 54 Амурская область 139
  • 55 Тульская область 137
  • 56 Костромская область 136
  • 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 134
  • 58 Новгородская область 134
  • 59 Курганская область 130
  • 60 Чеченская Республика 130
  • 61 Калужская область 127
  • 62 Рязанская область 125
  • 63 Кировская область 120
  • 64 Ивановская область 119
  • 65 Томская область 118
  • 66 Псковская область 115
  • 67 Республика Калмыкия 112
  • 68 Сахалинская область 103
  • 69 Тамбовская область 91
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 71 Орловская область 87
  • 72 Республика Чувашия 77
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 62
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Республика Адыгея 59
  • 77 Республика Ингушетия 58
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 79 Камчатский край 55
  • 80 Республика Алтай 54
  • 81 Республика Татарстан 50
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 356 784 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,17%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3. Орловская область 0,22%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 54
  • Краснодарский край 32
  • Пермский край 29
  • Московская область 28
  • Нижегородская область 28
  • Иркутская область 26
  • Красноярский край 25
  • Ростовская область 24
  • Свердловская область 23
  • Пензенская область 22
  • Алтайский край 22
  • Республика Дагестан 20
  • Саратовская область 17
  • Ленинградская область 16
  • Волгоградская область 16
  • Челябинская область 16
  • Республика Крым 15
  • Самарская область 14
  • Астраханская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Мурманская область 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Оренбургская область 9
  • Брянская область 8
  • Липецкая область 8
  • Тульская область 8
  • Вологодская область 8
  • Ставропольский край 8
  • Удмуртская Республика 8
  • Республика Чувашия 8
  • Забайкальский край 8
  • Смоленская область 7
  • Республика Коми 7
  • Республика Хакасия 7
  • Курская область 6
  • Ярославская область 6
  • Севастополь 6
  • Кемеровская область 6
  • Приморский край 6
  • Калужская область 5
  • Костромская область 5
  • Орловская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Тюменская область 5
  • Омская область 5
  • Сахалинская область 5
  • Белгородская область 4
  • Воронежская область 4
  • Тверская область 4
  • Новгородская область 4
  • Псковская область 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Владимирская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Ульяновская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Амурская область 3
  • Магаданская область 3
  • Ивановская область 2
  • Рязанская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 161 715 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 096 человек
  • Москва 4302
  • Санкт-Петербург 1971
  • Московская область 1436
  • Красноярский край 515
  • Нижегородская область 494
  • Свердловская область 467
  • Пермский край 411
  • Республика Крым 406
  • Приморский край 354
  • Хабаровский край 339
  • Ростовская область 311
  • Волгоградская область 297
  • Иркутская область 297
  • Воронежская область 291
  • Республика Башкортостан 288
  • Челябинская область 259
  • Саратовская область 254
  • Ульяновская область 230
  • Тверская область 228
  • Оренбургская область 227
  • Забайкальский край 223
  • Липецкая область 219
  • Вологодская область 219
  • Тюменская область 219
  • Брянская область 213
  • Республика Дагестан 206
  • Самарская область 201
  • Ханты-Мансийский автономный округ 199
  • Кемеровская область 197
  • Архангельская область 179
  • Владимирская область 177
  • Республика Карелия 171
  • Калининградская область 162
  • Ставропольский край 160
  • Омская область 159
  • Новосибирская область 147
  • Севастополь 145
  • Республика Коми 141
  • Курская область 139
  • Белгородская область 134
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • Костромская область 127
  • Кабардино-Балкарская Республика 122
  • Новгородская область 113
  • Алтайский край 113
  • Смоленская область 110
  • Тамбовская область 109
  • Ярославская область 107
  • Калужская область 106
  • Псковская область 105
  • Рязанская область 102
  • Курганская область 102
  • Кировская область 98
  • Сахалинская область 97
  • Астраханская область 92
  • Ивановская область 88
  • Республика Чувашия 87
  • Ленинградская область 86
  • Амурская область 81
  • Республика Бурятия 75
  • Краснодарский край 73
  • Республика Тыва 73
  • Республика Хакасия 71
  • Орловская область 69
  • Мурманская область 64
  • Республика Калмыкия 64
  • Тульская область 59
  • Республика Татарстан 52
  • Удмуртская Республика 51
  • Ненецкий автономный округ 46
  • Республика Мордовия 46
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Ингушетия 41
  • Чеченская Республика 41
  • Республика Алтай 38
  • Пензенская область 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 36
  • Республика Марий Эл 34
  • Республика Саха (Якутия) 30
  • Томская область 26
  • Карачаево-Черкесская Республика 22
  • Камчатский край 18
  • Магаданская область 17
  • Чукотский автономный округ 5
  • Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 679 842.

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