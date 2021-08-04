За сутки в России подтверждено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2502
- 2 Санкт-Петербург 1906
- 3 Московская область 1517
- 4 Нижегородская область 544
- 5 Свердловская область 511
- 6 Воронежская область 478
- 7 Красноярский край 474
- 8 Пермский край 472
- 9 Самарская область 463
- 10 Ростовская область 449
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 386
- 13 Республика Крым 361
- 14 Оренбургская область 352
- 15 Челябинская область 349
- 16 Ставропольский край 325
- 17 Волгоградская область 323
- 18 Хабаровский край 311
- 19 Астраханская область 289
- 20 Тюменская область 286
- 21 Республика Коми 277
- 22 Алтайский край 275
- 23 Забайкальский край 273
- 24 Ульяновская область 265
- 25 Приморский край 264
- 26 Краснодарский край 261
- 27 Саратовская область 260
- 28 Республика Башкортостан 257
- 29 Тверская область 252
- 30 Брянская область 250
- 31 Липецкая область 241
- 32 Мурманская область 235
- 33 Ленинградская область 235
- 34 Пензенская область 231
- 35 Вологодская область 227
- 36 Архангельская область 210
- 37 Владимирская область 207
- 38 Новосибирская область 204
- 39 Калининградская область 203
- 40 Ярославская область 199
- 41 Кемеровская область 199
- 42 Республика Дагестан 199
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 190
- 44 Курская область 189
- 45 Севастополь 175
- 46 Удмуртская Республика 175
- 47 Республика Хакасия 173
- 48 Республика Бурятия 172
- 49 Республика Карелия 165
- 50 Республика Тыва 159
- 51 Смоленская область 148
- 52 Республика Саха (Якутия) 144
- 53 Белгородская область 143
- 54 Амурская область 139
- 55 Тульская область 137
- 56 Костромская область 136
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 134
- 58 Новгородская область 134
- 59 Курганская область 130
- 60 Чеченская Республика 130
- 61 Калужская область 127
- 62 Рязанская область 125
- 63 Кировская область 120
- 64 Ивановская область 119
- 65 Томская область 118
- 66 Псковская область 115
- 67 Республика Калмыкия 112
- 68 Сахалинская область 103
- 69 Тамбовская область 91
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 71 Орловская область 87
- 72 Республика Чувашия 77
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 62
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Республика Адыгея 59
- 77 Республика Ингушетия 58
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 79 Камчатский край 55
- 80 Республика Алтай 54
- 81 Республика Татарстан 50
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 24
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 356 784 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,17%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3. Орловская область 0,22%
За последние сутки подтверждено 790 смертей
- Москва 76
- Санкт-Петербург 54
- Краснодарский край 32
- Пермский край 29
- Московская область 28
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 26
- Красноярский край 25
- Ростовская область 24
- Свердловская область 23
- Пензенская область 22
- Алтайский край 22
- Республика Дагестан 20
- Саратовская область 17
- Ленинградская область 16
- Волгоградская область 16
- Челябинская область 16
- Республика Крым 15
- Самарская область 14
- Астраханская область 11
- Новосибирская область 11
- Мурманская область 9
- Республика Башкортостан 9
- Оренбургская область 9
- Брянская область 8
- Липецкая область 8
- Тульская область 8
- Вологодская область 8
- Ставропольский край 8
- Удмуртская Республика 8
- Республика Чувашия 8
- Забайкальский край 8
- Смоленская область 7
- Республика Коми 7
- Республика Хакасия 7
- Курская область 6
- Ярославская область 6
- Севастополь 6
- Кемеровская область 6
- Приморский край 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Орловская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Курганская область 5
- Тюменская область 5
- Омская область 5
- Сахалинская область 5
- Белгородская область 4
- Воронежская область 4
- Тверская область 4
- Новгородская область 4
- Псковская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Владимирская область 3
- Тамбовская область 3
- Ненецкий автономный округ 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Ульяновская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Амурская область 3
- Магаданская область 3
- Ивановская область 2
- Рязанская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 161 715 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 096 человек
- Москва 4302
- Санкт-Петербург 1971
- Московская область 1436
- Красноярский край 515
- Нижегородская область 494
- Свердловская область 467
- Пермский край 411
- Республика Крым 406
- Приморский край 354
- Хабаровский край 339
- Ростовская область 311
- Волгоградская область 297
- Иркутская область 297
- Воронежская область 291
- Республика Башкортостан 288
- Челябинская область 259
- Саратовская область 254
- Ульяновская область 230
- Тверская область 228
- Оренбургская область 227
- Забайкальский край 223
- Липецкая область 219
- Вологодская область 219
- Тюменская область 219
- Брянская область 213
- Республика Дагестан 206
- Самарская область 201
- Ханты-Мансийский автономный округ 199
- Кемеровская область 197
- Архангельская область 179
- Владимирская область 177
- Республика Карелия 171
- Калининградская область 162
- Ставропольский край 160
- Омская область 159
- Новосибирская область 147
- Севастополь 145
- Республика Коми 141
- Курская область 139
- Белгородская область 134
- Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- Костромская область 127
- Кабардино-Балкарская Республика 122
- Новгородская область 113
- Алтайский край 113
- Смоленская область 110
- Тамбовская область 109
- Ярославская область 107
- Калужская область 106
- Псковская область 105
- Рязанская область 102
- Курганская область 102
- Кировская область 98
- Сахалинская область 97
- Астраханская область 92
- Ивановская область 88
- Республика Чувашия 87
- Ленинградская область 86
- Амурская область 81
- Республика Бурятия 75
- Краснодарский край 73
- Республика Тыва 73
- Республика Хакасия 71
- Орловская область 69
- Мурманская область 64
- Республика Калмыкия 64
- Тульская область 59
- Республика Татарстан 52
- Удмуртская Республика 51
- Ненецкий автономный округ 46
- Республика Мордовия 46
- Республика Адыгея 41
- Республика Ингушетия 41
- Чеченская Республика 41
- Республика Алтай 38
- Пензенская область 37
- Республика Северная Осетия - Алания 36
- Республика Марий Эл 34
- Республика Саха (Якутия) 30
- Томская область 26
- Карачаево-Черкесская Республика 22
- Камчатский край 18
- Магаданская область 17
- Чукотский автономный округ 5
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 679 842.