За сутки в России подтверждено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2502

2 Санкт-Петербург 1906

3 Московская область 1517

4 Нижегородская область 544

5 Свердловская область 511

6 Воронежская область 478

7 Красноярский край 474

8 Пермский край 472

9 Самарская область 463

10 Ростовская область 449

11 Иркутская область 399

12 Омская область 386

13 Республика Крым 361

14 Оренбургская область 352

15 Челябинская область 349

16 Ставропольский край 325

17 Волгоградская область 323

18 Хабаровский край 311

19 Астраханская область 289

20 Тюменская область 286

21 Республика Коми 277

22 Алтайский край 275

23 Забайкальский край 273

24 Ульяновская область 265

25 Приморский край 264

26 Краснодарский край 261

27 Саратовская область 260

28 Республика Башкортостан 257

29 Тверская область 252

30 Брянская область 250

31 Липецкая область 241

32 Мурманская область 235

33 Ленинградская область 235

34 Пензенская область 231

35 Вологодская область 227

36 Архангельская область 210

37 Владимирская область 207

38 Новосибирская область 204

39 Калининградская область 203

40 Ярославская область 199

41 Кемеровская область 199

42 Республика Дагестан 199

43 Ханты-Мансийский автономный округ 190

44 Курская область 189

45 Севастополь 175

46 Удмуртская Республика 175

47 Республика Хакасия 173

48 Республика Бурятия 172

49 Республика Карелия 165

50 Республика Тыва 159

51 Смоленская область 148

52 Республика Саха (Якутия) 144

53 Белгородская область 143

54 Амурская область 139

55 Тульская область 137

56 Костромская область 136

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 134

58 Новгородская область 134

59 Курганская область 130

60 Чеченская Республика 130

61 Калужская область 127

62 Рязанская область 125

63 Кировская область 120

64 Ивановская область 119

65 Томская область 118

66 Псковская область 115

67 Республика Калмыкия 112

68 Сахалинская область 103

69 Тамбовская область 91

70 Кабардино-Балкарская Республика 89

71 Орловская область 87

72 Республика Чувашия 77

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 62

75 Республика Марий Эл 61

76 Республика Адыгея 59

77 Республика Ингушетия 58

78 Карачаево-Черкесская Республика 57

79 Камчатский край 55

80 Республика Алтай 54

81 Республика Татарстан 50

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 24

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 356 784 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,17%

2. Республика Татарстан 0,21%

3. Орловская область 0,22% За последние сутки подтверждено 790 смертей Москва 76

Санкт-Петербург 54

Краснодарский край 32

Пермский край 29

Московская область 28

Нижегородская область 28

Иркутская область 26

Красноярский край 25

Ростовская область 24

Свердловская область 23

Пензенская область 22

Алтайский край 22

Республика Дагестан 20

Саратовская область 17

Ленинградская область 16

Волгоградская область 16

Челябинская область 16

Республика Крым 15

Самарская область 14

Астраханская область 11

Новосибирская область 11

Мурманская область 9

Республика Башкортостан 9

Оренбургская область 9

Брянская область 8

Липецкая область 8

Тульская область 8

Вологодская область 8

Ставропольский край 8

Удмуртская Республика 8

Республика Чувашия 8

Забайкальский край 8

Смоленская область 7

Республика Коми 7

Республика Хакасия 7

Курская область 6

Ярославская область 6

Севастополь 6

Кемеровская область 6

Приморский край 6

Калужская область 5

Костромская область 5

Орловская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Курганская область 5

Тюменская область 5

Омская область 5

Сахалинская область 5

Белгородская область 4

Воронежская область 4

Тверская область 4

Новгородская область 4

Псковская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Владимирская область 3

Тамбовская область 3

Ненецкий автономный округ 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Ульяновская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Саха (Якутия) 3

Амурская область 3

Магаданская область 3

Ивановская область 2

Рязанская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Ингушетия 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 161 715 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 096 человек Москва 4302

Санкт-Петербург 1971

Московская область 1436

Красноярский край 515

Нижегородская область 494

Свердловская область 467

Пермский край 411

Республика Крым 406

Приморский край 354

Хабаровский край 339

Ростовская область 311

Волгоградская область 297

Иркутская область 297

Воронежская область 291

Республика Башкортостан 288

Челябинская область 259

Саратовская область 254

Ульяновская область 230

Тверская область 228

Оренбургская область 227

Забайкальский край 223

Липецкая область 219

Вологодская область 219

Тюменская область 219

Брянская область 213

Республика Дагестан 206

Самарская область 201

Ханты-Мансийский автономный округ 199

Кемеровская область 197

Архангельская область 179

Владимирская область 177

Республика Карелия 171

Калининградская область 162

Ставропольский край 160

Омская область 159

Новосибирская область 147

Севастополь 145

Республика Коми 141

Курская область 139

Белгородская область 134

Ямало-Ненецкий автономный округ 131

Костромская область 127

Кабардино-Балкарская Республика 122

Новгородская область 113

Алтайский край 113

Смоленская область 110

Тамбовская область 109

Ярославская область 107

Калужская область 106

Псковская область 105

Рязанская область 102

Курганская область 102

Кировская область 98

Сахалинская область 97

Астраханская область 92

Ивановская область 88

Республика Чувашия 87

Ленинградская область 86

Амурская область 81

Республика Бурятия 75

Краснодарский край 73

Республика Тыва 73

Республика Хакасия 71

Орловская область 69

Мурманская область 64

Республика Калмыкия 64

Тульская область 59

Республика Татарстан 52

Удмуртская Республика 51

Ненецкий автономный округ 46

Республика Мордовия 46

Республика Адыгея 41

Республика Ингушетия 41

Чеченская Республика 41

Республика Алтай 38

Пензенская область 37

Республика Северная Осетия - Алания 36

Республика Марий Эл 34

Республика Саха (Якутия) 30

Томская область 26

Карачаево-Черкесская Республика 22

Камчатский край 18

Магаданская область 17

Чукотский автономный округ 5

Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 679 842. Ученые нашли неожиданное эффективное средство от коронавируса