Жертвы интернет-пирамид обратились в СПЧ

За полгода 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Почти они перекочевали в интернет. Самая громкая пирамида "Финико" перестала выплачивать вкладчикам дивиденды в ноябре 2020 года. Тогда же против нее возбудили уголовное дело. Однако лопнула структура лишь летом 2021 года.

- Спрос рождает предложение, - считает эксперт проекта "За права заемщиков" Михаил Алексеев, - было достаточно предупреждений - Центробанка, СПЧ, однако люди верят, что, вложив миллион, можно получить сто процентов прибыли. Вторая причина живучести пирамид - настройка механизма их деятельности.

У пирамиды несколько этажей. Первый - сосед "шепнул на ухо" куда "правильно" нести деньги. Второй - сосед соседа показал машину или квартиру, купленную на дивиденды. Третий - "свадебный генерал" хлопочет лицом как гарант "честного" вложения. И высшие этажи - кукловоды, которые в тени. А вот механизма разделения ответственности перед законом - одно дело заносишь деньги, другое дело агитировать за нее, третье - соучаствовать в мошенничестве - у нас нет. И ранняя блокировка пирамид буксует.

В итоге, по данным СПЧ, жертвами только "Финико" в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае стали около миллиона человек. Всего ловушек с признаками пирамид, прописанных на сайте Центробанка, насчитывается до 1800.

- Я не согласен с тем, что работа пирамид не регулируется, - говорит депутат Госдумы Сергей Калашников, - их раскручивают люди, которые действуют в рамках закона. Другое дело, что их уловки строятся на финансовой безграмотности населения. Но это не повод лезть в экономику кирзовым сапогом. Финансовая грамотность должна быть у государства, которое должно создавать инвесткомпании. Обывателю достаточно здравого смысла: там, где обещают 100 процентов прибыли, расставлены грабли.

И тут возврат денег, считают эксперты, больной вопрос. В СПЧ убеждены, что мошенники изначально знают, куда и как выводить активы, предпочитая их переводить в цифровые криптовалюты. Поэтому розыск денег - компетенция следствия. А разделение ответственности, считает правозащитник Михаил Алексеев, надо продвигать: "Сам несешь деньги - твои проблемы, агитируешь за взнос - отвечай как рекрутер. А то получается как с фашизмом: это не я, я выполнял приказ".

В тени остаются и коучи финансового успеха. Это они легально учат "как стать богатым за два дня". И вот тут все эксперты признают, что роль гражданского общества хромает. Никакого неприятия их общественным мнением нет. "Без морального отрицания ценностей пирамид нам из этой ямы не выкарабкаться", - убежден Михаил Алексеев.