На дизайн-заводе "Флакон" прозвучит качественная поп-музыка, а в клубе "16 тонн" - песни, патриотичные в самом правильном смысле.

Кто играет: Зиверт.

Что играет: Поп-музыка.

Почему идти: Миксуя ритмы 90-х с цепкими мелодиями, аранжируя свои поп-хиты с тщательностью оркестровых партитур и легко переходя с русского на английский, певица Зиверт произвела фурор на нашей эстраде. Стриминговые сервисы числят ее синглы на первых местах, а от песни Life одно время было вообще не спрятаться. Хорошая поп-музыка для взрослых у нас вообще редкость, и своим винтажным звуком, качественными текстами и броским имиджем бывшая стюардесса просто не могла не очаровать публику 35+. Парой сезонов дело явно не ограничится, а пока Зиверт дает летнее club show в рамках фестиваля Summer Sound перед большими сольными концертами в следующем сезоне.

Где, когда, сколько: Дизайн-завод "Флакон"; 15 августа; 2 700 - 9 000 руб.

Фото: ИП "Камакин П. Н."

Кто играет: Игорь Растеряев.

Что играет: Авторская песня.

Почему идти: Игорь Растеряев для простого народа свой в доску - хоть он и родом из питерской интеллигенции и не на заводе или ферме работает, а актером в театре. Парень в тельняшке с гармошкой наперевес 11 лет назад появился в интернете со своей песней "Комбайнеры", выказав в ней какой-то недосягаемый уровень смысла, искренности и простоты - и моментально стал народным артистом. С тех пор в репертуаре Растеряева появились десятки новых песен про русский характер и русскую историю - одна другой патриотичнее в самом правильном смысле. Чем-то похоже на "Любэ", чем-то на Шевчука. Однако если в первом случае налицо продюсерский проект, а во втором в музыкальной основе лежит рок, то здесь - истинно корневое творчество и такое же понимание жизни. Свой 41-й день рождения Игорь отметит в клубе "16 тонн" - вместе со зрителями, которым его искренность и самобытность по-прежнему рвут душу.

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 10 августа; 2 000 - 4 500 руб.